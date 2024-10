"È Magic Mike, tutto qui!": la Francia e i francesi esaltano Maignan. Ora testa al Milan

Se la Francia ha battuto il Belgio 2-1 non deve ringraziare solo Randal Kolo Muani, autore di una doppietta a Bruxelles, ma anche Mike Maignan che ha salvato in più occasioni la porta francese ed è stato quindi anche lui decisivo per portare a casa la vittoria. Il giorno dopo la gara, il portiere del Milan è stato esaltato parecchio in Francia, come per esempio da Le Parisien che ha scritto: "In Belgio, Maignan ha dimostrato ancora una volta di essere un vero boss con Les Bleus. Il fenomenale portiere 29enne ha stordito i suoi avversari nella vittoria dei Les Bleus per 1-2 in Belgio lunedì, confermando ancora una volta di essere uno dei migliori specialisti nella sua posizione".

MAGIC MIKE - Ad esaltare Maignan sono stati in primis i suoi compagni di squadra (Manu Konè: "Mike ha fatto una grande partita. Ci ha salvato molte volte. Cos'altro posso dire? È Magic Mike, tutto qui!". Mattéo Guendouzi: "C'è un muro dietro. Se gioca così potremo arrivare molto in alto. Oltre ad essere un leader di questa squadra, è sempre stato presente in campo ed è magnifico"), ma anche gli avversari: "È sempre un incubo incontrarlo. Conosciamo tutti il suo livello. Non è un piacere vedere le sue parate per un attaccante, ma è un portiere di alto livello e non mi sorprende quello che fa" le parole dell'attaccante belga Lois Openda nel post-partita. Durante la partita, il Belgio ha anche sbagliato un calcio di rigore con Tielemans. Maignan non l'ha parato, ma Koné è convinto che il giocatore avversario ha calciato alto per "merito" del portiere rossonero: "Sul rigore, penso che Mike abbia condizionato Tielemans. Lui voleva mettere la palla all'angolo alto, ma è finita fuori".

LEADER INDISCUSSO - Dopo la vittoria francese, anche Maignan ha commentato la sua prestazione e la sua leadership riconosciuta da tutta la squadra di Deschamps: "Va bene, sto continuando come ho iniziato e che ho fatto ultimamente. La cosa più importante è che vinciamo. Sono uno dei più anziani, è nel mio temperamento voler guidare e aiutare. Non è un ruolo che mi dò, lo faccio con naturalezza". Leader indiscusso della Francia e anche del Milan che ha bisogno anche di lui per ripartire dopo le ultime due sconfitte contro Bayer Leverkusen e Fiorentina. In attesa del rinnovo con il Diavolo che in via Aldo Rossi si augurano che possa arrivare molto presto.