ESCLUSIVA MN - Ag. Laxalt: “Vorrebbe giocare di più. Offerte? Domani sarò a Milano”

Ariel Krasouski, agente di Diego Laxalt, domani sarà a Milano per fare il punto con il club. Il giocatore uruguaiano, tornato in settimana ad allenarsi a Milanello, ha gli spazio chiusi nel suo ruolo, con Ricardo Rodriguez e Theo Hernandez davanti nelle gerarchie. Sono in quattro sulla fascia sinistra, così Laxalt potrebbe partire. Il suo agente a MilanNews.it parla di questa possibilità: “Domani sarà a Milano e capiremo meglio. Lui sta benissimo a Milano, però come tutti i giocatori è normale che vorrebbe giocare di più. Offerte in Italia e dall’estero? A ora non ho informazioni, domani probabilmente ne sapremo di più”.

di Antonio Vitiello