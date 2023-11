esclusiva mn - Cuoghi: "Milan troppo vulnerabile a destra. Serve una diga in mezzo al campo"

In merito alle attuali difficoltà di rendimento del Milan, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Stefano Cuoghi, calciatore rossonero tra il 1980 e il 1983. Ecco le sue parole:

Come ti spieghi l’attuale momento buio del Milan?

“Se ci riferiamo all’ultima sfida in Champions, io avevo capito che il destino era già “segnato” in seguito al rigore calciato in quel modo lezioso da Giroud dopo pochi minuti…”.

A tuo avviso quali sono le colpe tecnico-tattiche di Pioli?

“Ci sono alcuni problemi a livello tattico. Come abbiamo visto contro il Borussia, ma non soltanto, è un Milan troppo vulnerabile sulla destra. Calabria fa discretamente bene la fase offensiva, ma finisce per tralasciare quella difensiva. Poi, personalmente, apprezzo tantissimo l’impegno di Adli, ma non viene schierato nel suo ruolo. Sulla trequarti e a destra, i rossoneri vengono imbucati da tutte le squadre. Serve una diga in mezzo. Se sta bene fisicamente, occorre far giocare Krunic in mezzo, per esempio”.

A proposito di tenuta fisica: vi sono responsabilità da parte del tecnico rossonero anche nella gestione della preparazione estiva e, più in generale, degli allenamenti?

“È una questione che, sicuramente, avranno approfondito. Non si può arrivare in un momento decisivo come dicembre con la squadra decimata dagli infortuni muscolari. Qualcosa, evidentemente, non sta funzionando”.

Occorre intervenire nel mercato di gennaio?

“Secondo me sì, ma solo per “coprire” gli infortunati. Di per sè, con tutto l’organico e i migliori a disposizione, il Milan ha una squadra competitiva e attrezzata per vincere”.