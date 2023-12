esclusiva mn - Montpellier, Adams sul Milan: "È uno dei più grandi club al mondo, lo sanno tutti. Che bravo Chuk..."

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Akor Adams, attaccante nigeriano del Montpellier e obiettivo dei rossoneri per rinforzare l'attacco a gennaio.

Akor, su di lei c'è l'interesse feroce di West Ham e del Milan, ti piacerebbe provare una nuova esperienza?

"A dir la verità non ci ho pensato e non so niente [sull'interesse del West Ham]. Siamo a stagione in corso, la mia testa è sul Montpellier ma per tutti i bambini la Premier League è un sogno. Se raggiungerò Chukwueze al Milan? È presto per parlarne, ma Chuk è un giocatore molto bravo e tutti sanno che il Milan è uno dei migliori club al mondo. Per ora non posso dire niente ma tutti i tifosi di calcio sanno che il Milan è un top club e anche io ne sono cosciente. Ma ad oggi non sono ancora mai stato in Italia...".

L'estate scorsa sei passato dai norvegesi del Lillestrøm al Montpellier in Ligue 1. Come ti stai trovando in Francia che è anche il campionato dell'ex ex rossonero Donnarumma?

"Fin qui tutto bene, il campionato e i giocatori in Ligue 1 sono top! E se la paragoniamo da dove vengo possiamo dire che questa lega è di un altro livello. La sfida maggiore? Siccome sono un attaccante molto fisico tutti i difensori vengono in maniera molto dura. Un aspetto su cui devo migliorare è il saper improvvisare per dominare gli avversari nel miglior modo possibile".

In area lei è molto forte sia di testa che con entrambi i piedi.... ma da sette partite non segna. Questo ha a che fare col fatto che riceve pochi palloni? Magari con Leão, Pulisic e Chuk ai lati le cose potrebbero migliorare....

"Non posso criticare i miei compagni. Abbiamo vinto l'ultima partita e devo essere il più positivo possibile. Però sì sono un attaccante d'area di rigore e ci stiamo lavorando per migliorare".

Osimhen per tanti nigeriani è un idolo. Lo è anche per lei?

"No, il mio idolo è Ronaldo Nazario. Però in Nigeria siamo fortunati ad avere giocatori così forti che giocano nei migliori campionato al mondo come Victor Osimhen e Victor Boniface stanno facendo bene. E Chuk! Speriamo di far bene anche in Nazionale...".