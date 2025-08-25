Il Milan stringe per Conrad Harder dello Sporting: costa 27 milioni (bonus inclusi)

La crisi di gol del Milan potrebbe essere risolta (forse) da un classe 2005, Conrad Harder dello Sporting Lisbona. Il danese è un centravanti di grande prospettiva, così assicura chi lo ha visto all'opera, ma è davvero lui la soluzione ai problemi offensivi della formazione di Massimiliano Allegri?

Dopo il summit di ieri mattina tra il tecnico livornese e la dirigenza rossonera sembrava che il nome di Dusan Vlahovic per l'attacco rossonero fosse in discesa, ma nel primo pomeriggio il nome di Harder ha cominciato a prendere sempre più quota, complice la visita al mattino in sede del suo agente.

Al momento il danese non ha ancora espresso al meglio tutte le sue qualità, anche perché in oltre 70 partite ha appena superato la quota di 20 gol, a conferma del fatto che l'impatto con il mondo dei pro, dopo una carriera giovanile incredibile, non è stato semplicissimo. Scrive però questa mattina La Gazzetta dello Sport che l'affare Harder sarebbe in linea con la strategia aziendale dal Milan: acquistare un giovane di belle speranze da trasformare in grandi numeri a San Siro così da valorizzarne l'investimento, che sarà con ogni probabilità di 24 milioni di euro più eventuali 3 di bonus a favore dello Sporting, a cui verrà riconosciuta anche una percentuale sulla futura rivendita.

Dopo la positiva giornata di ieri, è in programma oggi un nuovo incontro in sede tra la dirigenza rossonera e l'agente di Harder per cercare di stringere e chiudere il prima possibile questo accordo, così da anticipare anche la concorrenza del Rennes.