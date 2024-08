esclusiva mn Pavlovic visto dall'Austria: "Pronto per il Milan, c'è una parola che lo descrive"

Strahinja Pavlović è un nuovo giocatore del Milan per una spesa di 20 milioni complessivi, compresi gli eventuali bonus. Un secondo acquisto made in Salzburg dodici mesi dopo quello di Noah Okafor, che nella sua prima stagione in rossonero si è distinto come un ottimo attaccante a partita in corso. Grandi aspettative sul serbo, reduce da Euro 2024 con la sua nazionale. Per presentarcelo il collega Harald Bartl de Oberösterreichische Nachrichten. In esclusiva per MilanNews.it

Harald Bartl, per 20 milioni il Milan si è assicurato Strahinja Pavlović

"Il Milan ha fatto un grande colpo, è mentalmente mostruoso e questo fa la differenza nel suo gioco ed è già al livello dei rossoneri. È sicuramente uno dei migliori giocatori del Salisburgo, quindi vale tutti i soldi spesi".

Quali sono le sue caratteristiche principali?

"È molto forte nell'uno contro uno, nel colpo di testa ed è anche bravo a proiettarsi in avanti".

Dovessi descriverlo con una parola?

"Se devo definirlo con una parola dico comunque: 'mentalità'. È senz'altro la caratteristica che impressiona di più".

Dalla Bundesliga austriaca alla Serie A il salto è importante

"Sicuramente è un giocatore pronto per il grande salto, anche perché è da anni che è nel giro della nazionale maggiore".

Consigli per gli acquisti: quali altri nomi da Salisburgo sono pronti al grande salto?

"Per me Amir Dedic sarebbe pronto per il salto, è un terzino destro molto interessante. Poi dico Karim Konate che però credo che resterà un anno in più in Austria per proseguire la maturazione, detto questo penso che abbia una bella carriera alle spalle".