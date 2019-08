ESCLUSIVA MN - Perfetti: "Duarte fisicamente pronto, più veloce di Musacchio. Paquetà? E' un 8 ma probabilmente sarà trequartista"

Fabio Perfetti, opinionista di Sportitalia e proprietario de “Il Futbol Sudamericano” è stato intervistato in esclusiva da Milan News per conoscere un po' di più Leo Duarte e le dinamiche relative ad alcuni sudamericani della rosa.

Leo Duarte non ha ancora preso parte del gruppo rossonero, come pensi che sarà il suo ingresso nelle gerarchie del Milan e come pensi che possa integrarsi con Romagnoli?

“Penso che a livello fisico possa essere già un passo avanti rispetto a tutti i suoi compagni, più che altro perché in Brasile già si sta giocando. Leo Duarte ha giocato l’andata degli ottavi di finale di Copa Libertadores con l’Emelec, tra l’altro partita disastrosa per lui in particolare, perché ha fatto una brutta partita e il Flamengo ha perso 2-0; poi il Flamengo ha ribaltato la partita di ritorno, vincendo 2-0 e passando il turno ai rigori. Quindi fisicamente non dico che non abbia bisogno della preparazione, però è più pronto. Il suo ingresso dovrà essere principalmente tattico, quindi deve capire cosa vuole Giampaolo, che è molto minuzioso nella preparazione della linea difensiva. Un esempio che mi viene da fare è Tavares, che veniva dal San Paolo e nella Sampdoria non ha mai giocato finché non ha capito bene i movimenti della difesa. Per Duarte non lo so, penso possano essere più brevi i tempi, non sarà facile. Il suo punto di forza rispetto a Musacchio è che è più veloce, e quindi la sua velocità potrebbe agevolarlo nel diventare titolare accanto a Romagnoli.”

Paquetà è ancora a Milanello e non giocherà contro il Manchester United, ma pensi sia lui il trequartista ideale del Milan di Giampaolo? Se no, dove dovrebbe giocare? E chi nella trequarti?

"Paquetà si gode il meritato riposo dopo una stagione estenuante dal punto di vista fisico. Come ho sempre detto, non è un trequartista, lui in Brasile era il classico numero 8, una mezzala offensiva, brava a inserirsi. Infatti le sue qualità migliori sono gli inserimenti senza palla, dove lui è un maestro, e il colpo di testa, oltre ovviamente alla tecnica e alla forza fisica nella protezione della palla. Quindi nella mia squadra ideale Paquetà è sempre una mezzala. Può fare il trequartista, lo ha già fatto molte volte nel Flamengo, ma mi piacerebbe vedere Calhanoglu in quella posizione. Io farei giocare il turco trequartista e Paquetà come mezzala, anche se in Italia ci si ostina a voler raccontare che Paquetà sia un trequartista solo perché è brasiliano. Lo sa fare? Sì, però di fatto non è il suo ruolo principe, perché lui è un 8. In queste amichevoli, comunque, abbiamo visto Suso trequartista e Calhanoglu mezzala, quindi io credo che Giampaolo farà giocare Paquetà come trequartista anche perché il senso tattico che ha il brasiliano può essere molto prezioso per Giampaolo che dal proprio trequartista vuole movimenti precisi e minuziosi, e in questo può essere un grande interprete. Per questo mi aspetto un Paquetà trequartista anche alla luce delle considerazioni di cui sopra."

Diego Laxalt deve ancora tornare a Milanello, ma davanti a sé nelle gerarchie c'è un Theo Hernandez in più: più logico vendere l'uruguaiano o Ricardo Rodriguez? E se Laxalt, dove lo vedresti meglio?

"Laxalt è un giocatore che non ho mai capito perché sia andato al Milan, lui secondo me è un esterno ideale in un centrocampo a 5, lo avrei visto bene nell’Atalanta di Gasperini. In una difesa a 4, in fase di possesso e di spinta, credo che dia qualcosa in più, sia dal punto di vista della profondità, ma anche del palleggio, rispetto a Ricardo Rodriguez, che offre più copertura, che rispetto a Theo Hernandez. Secondo me il francese non sarà un grande protagonista di questa stagione, perché l’ha cominciata con un infortunio che rischia già di rallentarlo e già nel Real Madrid giocava molto poco, quindi a sensazione non penso sarà una bella stagione la sua, però se dovesse riprendersi bene magari potrà essere lui il titolare. Penso che alla fine giocherà ancora Ricardo Rodriguez, perché secondo me Laxalt in fase difensiva non è così preciso come Giampaolo richiede, ed essendo lui un mister molto pretenzioso in fase difensiva, mi aspetto che l’uruguaiano possa avere delle difficoltà."