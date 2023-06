Fanatik - L'offerta del Milan per Guler per battere la concorrenza di Real e Barça: 22 mln più bonus più una percentuale sulla futura rivendita

MilanNews.it

Il Milan punta forte su Arda Guler, giovanissimo trequartista classe 2005 del Fenerbahçe, ma su di lui c'è la concorrenza di diversi top club europei, in particolare di Real Madrid e Barcellona. Avere la meglio su due società così non sarà facile per i rossoneri che però sembrano essere i più attivi in questo momento per il giocatore turco e sono disposti a fare anche uno sforzo economico importante per portarlo a Milanello.

OFFERTA ROSSONERA - Secondo quanto riferisce Fanatik in Turchia, il Milan, che può sfruttare i tanti milioni arrivati dalla cessione di Sandro Tonali al Newcastle per 80 milioni di euro, avrebbe messo sul piatto un'offerta da 22 milioni di euro, quindi superiore alla prezzo stabilito dalla clausola rescissoria (17,5 milioni di euro). A questa cifra, andranno poi aggiunti dei bonus e anche una percentuale sulla futura rivendita di Guler.

CONCORRENZA SPAGNOLA - Al momento, si tratta della proposta più alta, ma la concorrenza spagnola è forte, in particolare quella del Real Madrid la cui offerta intriga molto il Fenerbahçe: i Blancos, infatti, sono pronti a pagare la clausola e a lasciare il giocatore in prestito per un anno in Turchia (la società gialloblu sta provando in ogni modo a convincere il giocatore a restare un'altra stagione). Diversa, invece, la strategia del Barcellona che, al contrario degli eterni rivali del Real, sarebbe pronto ad inserire subito in rosa il giovane trequartista turco. La decisione finale spetterà ovviamente a Guler che dovrà scegliere il progetto che ritiene migliore per la sua crescita.