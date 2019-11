Finalmente concluso il ping pong in regia? La scelta Bennacer va portata avanti

Bennacer, Biglia, Biglia, Bennacer, Bennacer, Biglia, Biglia, Biglia, Bennacer, Bennacer... Questo l'andirivieni del ruolo di regista nelle ultime dieci giornate, caratterizzate da un equilibrio pressoché totale tra l'esperto centrocampista argentino, fin qui impiegato per 432 minuti, e il collega algerino, davanti all'ex Lazio con 470' complessivi.

CONTINUITA' - Contro la Lazio, saggiamente, Stefano Pioli ha scelto di dare continuità all'ex Empoli nonostante la prova non entusiasmante contro la SPAL. Il classe '97, pur iniziando la gara in maniera impacciata, si è ripreso alla grande strada facendo, disputando un ottimo secondo tempo. Con buona probabilità rivedremo Bennacer titolare anche contro la Juventus, nella speranza che il "ping pong" del vertice basso si sia definitivamente concluso.

PAZIENZA - L'alternanza costante di Biglia e Bennacer in questa prima parte di campionato non ha certamente favorito il gioco e la manovra rossonera. Un conto è il turnover ragionato, un altro è una modifica costante e massiccia, in quanto il regista ha bisogno di certezze e di entrare appieno nelle dinamiche di una squadra. Accadde anche l'anno scorso con Bakayoko, consolidatosi e diventato grande solo dopo l'infortunio dell'argentino. I risultati latitano, la classifica piange, ma continuare a cambiare non favorirebbe nessuno, né i singoli né la squadra.