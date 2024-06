Florenzi, con Fonseca in panchina addio al Milan possibile. Theo nell'intrigo di mercato tra Real e Bayern

In casa rossonera c'è un bel rebus sulle corsie laterali della difesa milanista. In particolare, c'è da capire quale sarà il destino di Alessandro Florenzi e di Theo Hernandez, entrambi al centro di parecchio voci nelle ultime settimane. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che analizza la situazione dei due terzini del Milan.

VERSO L'ADDIO? - Florenzi ha già lavorato con Paulo Fonseca, che tra mercoledì e giovedì verrà annunciato ufficialmente come nuovo allenatore del Milan. I due sono stati insieme alla Roma, dove però il rapporto tra i due non è stato semplice, tanto che alla fine il giocatore italiano decise di andare via in prestito prima al Valencia e poi al PSG. Con un altro allenatore, vista l'importanza dimostrata quest'anno, le chance di restare era probabilmente più alte, mentre con Fonseca in panchina il suo addio è possibile nonostante abbia ancora un anno di contratto.

INTRIGO DI MERCATO - Il Milan non ha nessuna intenzione di cedere Theo Hernandez, ma è chiaro che le cose potrebbero cambiare nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile in via Aldo Rossi. Non è un mistero che il terzino francese sia coinvolto in un intrigo di mercato con Real Madrid e Bayern Monaco: se i Blancos prendono Alphonso Davies dai tedeschi, quest'ultimi puntano a sostituirlo proprio con il giocatore del Milan. Se così fosse, il Diavolo non intende comunque svendere Theo e qundi il club bavarese dovrà mettere sul piatto parecchi milioni per convincere i rossoneri a cedere il loro fenomeno mancino.