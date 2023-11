FOCUS MN - Chi è Akor Adams: la punta che ha stregato la Ligue 1 (e Moncada) a suon di doppiette

In casa Milan si è tanto parlato del mancato arrivo di un centravanti nell'ultima sessione estiva di calciomercato. Dopo l'ingaggio di Jovic, che per ora non ha fruttato i benefici sperati, la dirigenza rossonera potrebbe non aspettare la prossima estate ma tornare sul tavolo delle trattative già a gennaio. Un nome su cui è sorto tanto interesse nelle ultime ore è quello di Akor Adams, attaccante nigeriano classe 2000 del Montpellier.

A suon di doppiette

Akor Jerome Adams nasce in Nigeria il 29 gennaio 2000. La svolta nella sua carriera arriva nel 2018 quando l'accademia giovanile nella quale si è formato in patria, la Jamba Football Academy, lo vende al Sogndal IL, squadra di seconda serie norvegese. Lì, appena diciottenne, non riesce subito a mettersi in mostra ma in quattro anni colleziona comunque 16 gol in 56 partite. Ed è proprio nel 2021 che vive il suo anno migliore: 10 gol e 5 assist con la promozione in Serie A norvegese sfiorata agli spareggi. Questa annata accende i riflettori sul talento di Akor che viene messo sotto contratto a parametro zero a inizio 2022 dal Lillestroem. Nella Eliteserien, massima serie norvegese, Adams gioca per due stagioni e il rendimento è molto solido e in crescendo. Nella prima stagione segna 11 gol, nella seconda tocca le 17 reti: un totale di 28 reti e 7 assist in 50 partite, più di un gol ogni due partite. Un rendimento ottimo che lo mette nei radar del Montpellier che, nell'agosto scorso, lo preleva dal Lillestroem per un cifra pari a 4 milioni di euro. L'inizio di stagione in Francia è stato scoppiettante. Adams nelle prime undici giornate ha già segnato 7 gol. La particolarità è che di tutte le reti segnate ben 6 sono arrivate con una doppietta: dunque tre doppiette che si vanno ad aggiungere alle 5 segnate in due anni con il Lillestroem (più una tripletta) e alle due realizzate con il Sogndal IL. In questo momento Adams occupa la seconda posizione della classifica marcatori della Ligue 1, dietro solo a Mbappè. Due curiosità: non è ancora nel giro della nazionale nigeriana, che ha grandi risorse nel reparto offensivo; di tutti i suoi gol, solo tre sono stati segnati su rigore (tutti quando giocava in Norvegia).

Caratteristiche fisiche

Akor Adams è alto 190 centimetri e ha una struttura fisica molto importante. La sua imponenza fisica, comunque, non lo rende un giocatore lento e macchinoso: anzi è dotato anche di buona agilità ma soprattutto di velocità e accelerazione. Il suo piede è il destro e tira bene da ogni posizione dell'area di rigore ma è in grado di sfruttare i suoi centimetri per segnare anche diversi gol di testa.

Pupillo di Moncada

Le sue prestazioni in Francia in questo avvio di stagione hanno attirato il sesto senso di Geoffrey Moncada che ha un debole speciale per quel tipo di mercato. Il giocatore piace molto al dirigente rossonero che ha già inviato degli scout a visionarlo da vicino. Per questo Adams è da considerarsi a tutti gli effetti un obiettivo per l'attacco rossonero, in attesa di vedere come proseguirà la stagione. Certo è che, come confermato da MilanNews.it (LEGGI QUI), il Milan vorrebbe già fare un tentativo a gennaio, nel mercato di riparazione. Un ostacolo è sicuramente la lunghezza del contratto, che scade nel 2027. Un plus invece è il valore di mercato che è ancora molto contenuto: secondo Transfermarkt il nigeriano vale 8 milioni di euro, anche se la cifra è destinata a salire di qualche unità.