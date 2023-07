FOCUS MN - Il Milan mette gli occhi su Danjuma, l'attaccante duttile che può fare al caso di Pioli

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Continua il mercato in entrata del Milan dopo l'acquisto di Reijnders, che questa sera arriverà a Milano e domani svolgerà le visite mediche di rito, otterrà l'idoneità sportiva e firmerà il contratto con il club rossonero. Furlani e Moncada, però, lavorano anche sul rinforzare l'attacco. Proseguono, infatti, i dialoghi con il Villarreal per Arnaut Danjuma. L'obiettivo è prendere l'olandese in prestito oneroso con un diritto di riscatto non molto alto. Il classe '97 del sottomarino giallo viene ritenuto un jolly offensivo perché può giocare esterno sinistro, punta e all'occorrenza anche a destra.

Ed è proprio questo che Stefano Pioli chiede per rinforzare la propria rosa: giocatori che possono giocare in più ruoli. L'abbiamo visto negli ultimi anni, soprattutto in attacco con Divock Origi e Ante Rebic, che hanno giocato entrambi sia come centravanti, sia come esterni a sinistra, ma la costanza di prestazioni, ma anche a livello fisico, non è stato il loro forte. Ma andiamo a vedere assieme chi è Arnaut Danjuma.

Arnaut Danjuma è un attaccante nigeriano, naturalizzato olandese. Nato nel 1997, muove i suoi primi passi a livello calcistico nel settore giovanile del PSV, dove cresce per otto anni. Nel 2016 passa al N.E.C. e in due stagioni si fa subito notare dal Club Brugge, che a talenti sappiamo benissimo non perdersene uno. Gli basta soltanto un'annata per fare il grande passo in Premier League, trasferendosi al Bournemouth: il primo anno lo termina con la retrocessione e un infortunio che lo tiene lontano dal campo dal mese di marzo. In quella successiva, invece, si fa notare con 17 gol, che, però, non bastano a mandare in Premier il club inglese.

E' il Villarreal, dunque, a riportare il talento dell'attaccante olandese nei top 5 campionati europei: in una stagione e mezza totalizza 33 presenze e realizza 12 gol, prima di riprovare ancora con il grande salto in Premier League con il Tottenham targato Conte. L'esordio è dei migliori: segna la sua prima rete contro il Preston in FA Cup; la sua stagione, però, termina con una sola presenza da titolare e 11 da subentrato. Il giocatore, dunque, fa ritorno al Villarreal. Ed è il Milan, ora, che vuole continuare a credere sulle qualità del classe '97 e offrirgli un po' di continuità.