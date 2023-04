FOCUS MN - Ivan Fresneda, terzino che ha stregato mezza Europa. I dettagli sulla clausola e questione liste

Parlare di calciomercato in questo momento della stagione, tra corsa ai primi quattro posti della Serie A e una doppia semifinale di Champions League da giocare contro l'Inter, può sembrare quasi fuori luogo, ma c'è una regola non scritta nel mondo del calcio che regola un po' tutto l'ambiente: il calciomercato non dorme mai. E quindi anche se le tempistiche non sembrano essere quelle adatte dal punto di vista mediatico nel concreto la verità è che la capace squadra scout del Milan, coordinata da Geoffrey Moncada e supervisionata dal duo Maldini-Massara, è più attiva che mai: nei top club si semina durante l'anno, per poi raccogliere, di norma, da giugno in poi. E tra i tantissimi nomi seguiti dai rossoneri ne spicca uno particolarmente interessante, che è quello di Ivan Fresneda, terzino spagnolo classe 2004 del Real Valladolid.

CHI È - Nato a Madrid il 28 settembre 2004 Fresneda entra nel mondo del pallone già in giovanissima età, quando a 4 anni si unisce al CF Quijorna, dove rimane per 5 anni prima di trasferirsi all'EFMO Boadilla. Qui rimane solo un anno, prima del grande salto nelle giovanili del Real Madrid. il terzino calca i campi di Valdedebas per quattro anni, per poi trasferirsi al Leganes. Dopo due anni arriva infine la chiamata del Real Valladolid, club di proprietà di Ronaldo Il Fenomeno. Inizialmente aggregato in seconda squadra, inizia a ritagliarsi spazio in prima squadra: l'esordio ne La Liga arriva contro il Girona, all'età di 17 anni e 346 giorni, il 9 settembre 2022. Da lì 20 presenze tra campionato e coppa (18 e 2), per un totale di 1554 minuti giocati. La giovane età non conta, Fresneda ha la piena fiducia del suo club, che pensa di avere tra le mani un diamante grezzo pronto ad esplodere. Lo testimonia la clausola rescissoria da 40 milioni di euro, che però, stando a quanto raccolto da MilanNews.it in esclusiva, si abbasserebbe nel caso in cui il Valladolid (quattordicesimo a più quattro sulla terzultima) dovesse retrocedere in Segunda División.

COME GIOCA - Terzino destro di piede destro, è il tipico prodotto spagnolo new age. Ottima tecnica di base, personalità, ma fisicità e velocità importanti, adatti ad un calcio europeo che fa sempre più affidamento sull'atletismo del calciatore. In stagione, seppur non abbia ancora contribuito con gol o assist, ha impressionato per la maturità, seppur è evidente come debba ancora sviluppare la totalità del suo gioco. Non può che essere altrimenti per un 18enne, che però ha già fatto vedere cose parecchio interessanti. Difensivamente sembra di essere di un livello parecchio superiore rispetto a calciatori della sua età: Fresneda, abile comunque in diversi tipi di lettura di gioco, fa grande affidamento sul suo fisico esplosivo e già "piazzato" per avere la meglio sugli avversari, sia in fase di recupero e sia quando deve ricevere palla sotto pressione. Personalità, ottima tecnica di base e velocità nel girarsi gli permettono di essere efficace in diverse situazioni, tra transizioni difensive ed offensive. Ovviamente il tutto è rapportato al suo essere un 2004 esordiente nel calcio dei grandi, ma le qualità già dimostrate gli sono valse l'attenzione di mezza Europa.

FUTURO, COSTI E LISTE - Milan ovviamente, che ha sempre avuto un occhio di riguardo per il talento a prescindere dalla posizione in classifica, ma anche Arsenal, Borussia Dortmund, Newcastle e in passato anche Juventus. Tutti club, soprattutto all'estero, con una rete scout impressionante ed un programma di reclutamento che non lascia dubbi su quelle che effettivamente sono le potenzialità del ragazzo, che ha dimostrato di essere efficace sia come terzino classico, sulla fascia, e sia come terzino moderno, quello che non disdegna di entrare palla al piede in mezzo al campo per trasformarsi in centrocampista aggiunto. Non è un caso infatti che Arsenal, Milan, Dortmund e Newcastle, con le dovute differenze, giochino tutte un calcio moderno e che si basa sul riempimento dello spazio piuttosto che su posizioni statiche. I suoi 182 cm di altezza infine gli permettono anche di poter reggere l'urto con gli attaccanti esterni di oggi, sempre più votati al gol. La concorrenza è agguerrita, così come la clausola è importante: stando però a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it un'eventuale operazione potrebbe concludersi anche nel range dei 15 milioni di euro. Cifra importante ma non esagerata, il Valladolid non si opporrebbe alla volontà del calciatore di proseguire con il prossimo step della sua carriera. Il Milan ci pensa seriamente anche per una questione liste: Fresneda nel giro di tre stagioni potrebbe diventare un prodotto del vivaio del club. La regola infatti recita che:

- Per “calciatori formati nel club” si intendono i calciatori che, tra i 15 anni (o l’inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per il club nel quale militano per un periodo, anche non continuativo, di 36 mesi, o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra la prima e l’ultima giornata di campionato.

È ovviamente ancora presto per entrare nel vivo di eventuali trattative ed affari, ma il Milan è presente ed interessato su un talento che farà parlare molto di se nei prossimi anni. Vedremo quello che succederà in estate e se questo interesse si tramuterà in qualcosa di più concreto.