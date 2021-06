FOCUS MN - Sasa Kalajdzic, il gigante austriaco nel mirino del Milan

Nel pomeriggio è andato in scena a Casa Milan un incontro di mercato fra la dirigenza rossonera e l'agenzia di procura Spocs, accompagnata dal proprio legale Bozzo. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it (qui la nostra anticipazione) si è parlato di Sasa Kalajdzic, attaccante classe 1997 in forza allo Stoccarda. Il Milan ha chiesto informazioni sul centravanti austriaco, si è trattato solo di un incontro esplorativo anche perché il costo del cartellino è elevato. Andiamo a conoscere un po' meglio Kalajdzic.

GIGANTE AUSTRIACO - Sasa Kalajdzic nasce a Vienna il 7 luglio 1997. Fin da giovanissimo milita nelle squadre della capitale: prima SV Donau Wien, poi SR Donaufeld Wien, poi ancora al First Vienna, il più antico club d’Austria. In questi anni di sviluppo non gioca da attaccante ma a centrocampo: man mano che cresce, sia d'età che in altezza, viene spostato sempre più avanti. A 17 anni torna all’SR Donaufeld Wien, dove si mette in mostra. Gioca trequartista ed è considerato tra i talenti più cristallini del movimento austriaco: viene infatti convocato subito in prima squadra. Questi anni coincidono anche con la sua crescita fisica: Sasa si allunga e non si ferma più, arrivando così all'incredibile altezza di 2 metri. Le sue doti atletiche e tecniche non passano inosservate: l’Admira Wacker, club di prima divisione austriaca, lo aggrega alle proprie giovanili. Qui Kalajdzic, sotto la guida dell'allenatore Ernst Baumeister, cambia ancora posizione ed inizia a giocare da prima punta. Nel 2017 inizia alla grande, con i gol e le ottime prestazioni con l'Admira che gli valgono una convocazione con la nazionale Under 21. A marzo però arriva il primo grave stop: frattura del metatarso e uno stop lungo sei mesi. Al suo ritorno riprende subito a segnare, ma si fa male di nuovo: questa volta il problema è alla caviglia, e il centravanti sta fuori fino a febbraio. I problemi fisici non lo limitano, e infatti nel luglio del 2019 viene ingaggiato dallo Stoccarda, che investe su di lui una cifra vicina ai due milioni di euro, oltre ad offrirgli un posto da titolare e la maglia numero nove. La sfortuna però lo perseguita: neanche il tempo di iniziare la nuova avventura in Germania e si rompe il crociato. Stagione praticamente finita ancor prima di iniziare, l'austriaco sta fuori per 9 mesi.

L'APPARENZA INGANNA - La stagione 20/21, ovvero quella appena conclusa, è l'unica annata calcistica ad alti livelli che Kalajdzic è riuscito a giocare senza problemi fisici di sorta, e i risultati sono stati sorprendenti: in Bundesliga ha giocato 33 partite, segnando ben 16 gol e fornendo ai compagni 6 assist e il 14 ottobre 2020 arriva anche la chiamata in nazionale maggiore. È un giocatore davvero unico nel suo genere: alto 2 metri ma fisicamente non particolarmente sviluppato, non potente fisicamente come può essere Haaland e non agile e aggraziato come può essere Ibrahimovic (tanto per chiamare in causa due colleghi dall'altezza simile), ma ha una grande tecnica e un'invidiabile abilità dello stretto. Uno dei suoi gol più belli e che meglio lo inquadrano come tipo di calciatore è quello segnato contro il Bayer Leverkusen in campionato: Kalajdzic punta Tapsoba in velocità, uno dei difensori più rapidi ed esplosivi in Germania, lo salta con un dribbling delizioso di suola e una volta arrivato davanti al portiere lo infila con un delizioso tocco sotto di sinistro. È sì un lungagnone, ma atipico. Riesce a fare reparto da solo, è ovviamente molto efficace nel gioco aereo, sia per offendere e sia per tenere su palla, e gli piace dialogare e servire i compagni: un giocatore del genere libera spazi e corridoi per l'inserimento di esterni e seconde punte.

INCONTRO ESPLORATIVO - Nel pomeriggio il Milan ha avuto un incontro con la sua agenzia di procura, meeting che dal club rossonero si affrettano a definire come esplorativo. Il giocatore verrà valutato ulteriormente, sempre con un occhio al costo: dopo una stagione del genere il costo del cartellino è sicuramente lievitato. Kalajdzic inoltre è attualmente impegnato con l'Austria all'Europeo, e le sue prestazioni saranno sotto gli occhi di tutti. Il Milan continuerà a seguirlo con attenzione, in attesa di capire se sarà davvero questo gigante atipico il prossimo rinforzo per l'attacco rossonero.