MN - Spocs e Bozzo a Casa Milan, si è parlato di Kalajdzic dello Stoccarda

Nel pomeriggio è andato in scena a casa Milan un incontro tra la dirigenza rossonera e l'agenzia Spocs, accompagnata dall'avvocato Bozzo (agente di Tonali). Oltre alla situazione che riguarda il giovane centrocampista di è parlato anche di Sasa Kalajdzic, attaccante austriaco dello Stoccarda. Il classe '97 è reduce da un'ottima stagione in Germania, per lui 33 presenze in Bundesliga impreziosite da 16 gol e 6 assist. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it l Milan si è informato sul giocatore.

di Antonio Vitiello.