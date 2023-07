FOCUS MN - Tutto sulle regole di registrazione della rosa in Serie A e Champions League, tra formati, Lista B ed esenzioni per gli Under

MilanNews.it

Durante il calciomercato i dirigenti rossoneri non solo devono tener conto di criteri e parametri economici e sportivi, ma spesso e volentieri anche burocratici.

Per giorni si è parlato della situazione slot extracomunitari, con il Milan che dopo l’acquisto di Loftus-Cheek ne ha a disposizione solo un altro per questa stagione (a patto però che venga ceduto all’estero uno degli extracomunitari già presenti in rosa); contestualmente rimane sempre da considerare la situazione delle famose liste.

In cosa consistono? Per partecipare a Serie A e Champions League c’è bisogno di registrare una rosa di 25 calciatori, che devono rispettare determinati requisiti.

Iniziamo tra le parti in comune tra le due competizioni, ovvero il numero massimo di giocatori iscrivibili e che criteri di “formazione” devono ottemperare.

Dei 25 calciatori iscrivibili in Champions League (Lista A) ed in Serie A ben 8 devono essere “giocatori formati localmente”, che si dividono in due sottocategorie:

1. Giocatori che tra i 15 e i 21 anni di età per tre stagioni sportive, o 18 mesi, continuativi e non, hanno giocato nel Milan: formati nel club.

2. Giocatori che tra i 15 e i 21 ani di età per tre stagioni sportive, o 18 mesi, continuativi e non, hanno giocato in un club facente parte della stessa federazione: formati in Italia.

Per quanto riguarda la Champions League, nessun club può avere più di quattro giocatori formati in Italia tra gli otto giocatori "locali" della Lista A.

In Champions League inoltre le squadre devono registrare almeno tre portieri, di cui due facenti parte della lista A e uno della Lista B.

E a proposito di Lista B, ecco che nascono le prime differenze tra le regole di registrazione delle due competizioni.

In Champions League un giocatore può essere iscritto alla Lista B se è nato dal 1° gennaio 2002 (U21) in poi ed è stato idoneo a giocare per il club in questione per un periodo ininterrotto di due anni dal compimento del 15° anno di età al momento della sua iscrizione alla UEFA – oppure per un totale di tre anni consecutivi con un solo prestito a un club della stessa federazione per un periodo non superiore a un anno. I giocatori di 16 anni possono essere iscrtti se sono stati tesserati con il club negli ultimi due anni senza interruzioni.

I club possono iscrivere un numero illimitato di giocatori nella Lista B durante la stagione; tuttavia, la lista deve essere consegnata entro e non oltre le 24:00 CET del giorno prima di ogni partita.

Per quanto riguarda la Serie A invece, sarà consentito ai club l’utilizzo aggiuntivo, rispetto a quelli dell’elenco dei 25, di calciatori, tesserati sia a titolo definitivo sia temporaneo, che alla data del 31 dicembre della stagione sportiva precedente non abbiano già compiuto il 22° anno di età (“calciatori under 22”, come da modifica introdotta dal Comunicato Ufficiale N. 76 del 21 giugno 2018). Sono i cosiddetti calciatori esentati da registrazione.

Per concludere, in Champions League le squadre possono modificare nuovamente la rosa durante la stagione? Il regolamento UEFA ci dice di sì, se raggiungono la fase a eliminazione diretta. Prima degli ottavi di finale, possono iscrivere un massimo di tre nuovi giocatori entro le 24:00 CET del 2 febbraio. I tre giocatori di cui sopra possono essere stati schierati da un altro club nella fase di qualificazione, negli spareggi o nella fase a gironi di UEFA Champions League, UEFA Europa League o UEFA Europa Conference League. Rimangono comunque validi il limite complessivo di 25 giocatori in Lista A e la quota di otto giocatori formati localmente.

Quindi, attualmente, quali sono i giocatori in rosa che rispettano questi requisiti?

Giocatori formati in Italia: Sportiello, Mirante, Florenzi, Caldara (in uscita).

Giocatori formati nel Club: Calabria, Pobega, Gabbia.

Giocatori iscrivibili nella Lista B UEFA facenti parte della Prima Squadra: Jungdal, Colombo.

Esentati da registrazione in Serie A (Prima Squadra): Thiaw, De Ketelaere, Romero, Colombo, Lazetic.

Cosa succede quindi se non si arriva agli 8 richiesti dalla UEFA? Se un club ha in rosa meno di otto giocatori format localmente, il numero massimo di giocatori in Lista A si riduce di conseguenza: quindi in Champions League il numero di stranieri è e rimane 17.

Questa la lista degli “stranieri” attualmente in rosa:

Mike Maignan

Devis Vasquez

Fikayo Tomori

Pierre Kalulu

Malick Thiaw

Simon Kjaer

Theo Hernandez

Fodé Ballo-Touré

Ismael Bennacer

Ruben Losus-Cheek

Rade Krunic

Charles De Ketelaere

Yacine Adli

Rafael Leao

Ante Rebic

Alexis Saelemaekers

Junior Messias

Luka Romero

Divock Origi

Olivier Giroud

Christian Pulisic (in attesa di ufficialità).

È evidente quindi che ci sia bisogno di “aggiustare” la situazione, tra uscite ed entrate strategiche che riempiano le giuste caselle. A meno che non si voglia partecipare ancora alla Champions League con una rosa ridotta come lo scorso anno... Vedremo chi arriverà e che scelte effettueranno Furlani e Moncada in questa già difficile sessione di calciomercato.