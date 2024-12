Fondamentale per Fonseca e uomo-leader in campo: ecco perchè Morata deve giocare sempre

Il Milan vince e convince in scioltezza contro l'Empoli. La formazione di Paulo Fonseca ha giocato da squadra, amministrando nel migliore dei modi non solo il gioco, ma anche i ritmi di un tipo di partita che spesso nel corso di questa stagione gli ha fatto male. In campionato i rossoneri sono ancora molto, troppo lontani dalla vetta, ma che sia di buon auspicio aver ritrovato quell'equilibrio (e qualità di giocate) spesso assenti finora. Il focus lo dedichiamo ad Alvaro Morata, giocatore troppo prezioso per questo gruppo anche e non solo in fase offensiva.

Leader del gruppo

Lo spagnolo, appena sbarcato a Milano ha saputo diventare subito un punto chiave del gruppo di Fonseca, unendo spirito e voglia di stare in gruppo con tutti, anche e soprattutto con i nuovi arrivati. Data la sua importante esperienza nel calcio internazionale, Alvaro racchiude tutta la voglia di fare bene e anche quella giusta, forse a volte troppo generosa, rabbia agonistica in campo. Non un vero bomber, lo sappiamo, ma un centravanti capace di lavorare bene con la squadra e per la squadra, una sorta di regista offensivo. Dopo tanto tempo (a San Siro in Serie A non segnava dalla gara contro il Lecce) ieri contro l'Empoli è tornato al gol anche al Meazza, dopo la rete del Bernabèu a Madrid.

Un gol per sbloccarsi

Lo abbiamo detto: Morata non segnava da troppo tempo in Serie A, e che la rete siglata contro i toscani ieri sera possa essere chiave nel ritrovare quella freschezza offensiva? Lo vogliamo tutti. Lo spagnolo è troppo prezioso per la squadra, per il lavoro sporco che fa, per l'esperienza che ci mette in campo. Ma forse in questo momento servirebbero più gol, più bonus da poter sfruttare nell'area di rigore avversaria. Il gol contro l'Empoli è bellissimo, una girata al volo da posizione defilata. Sullo sfondo la gara di Coppa Italia, che probabilmente Morata non giocherà dall'inizio, poi però la trasferta di Bergamo: Alvaro vuole timbrare il cartellino anche contro i nerazzurri.