Fonseca a Dazn: "Nessuno vuole vincere più di me e la squadra. Posizione Reijnders? Vedremo. Nel calcio non abbiamo tempo"

Il Milan scende in campo in campionato dopo la sosta nazionali: questa sera alle 20.45 i rossoneri sfidano il Venezia neopromosso. La squadra di Fonseca è ancora in cerca della prima vittoria della stagione ed è chiamata alla reazione dopo un avvio molto complicato, anche in ottica prossimi impegni tra Champions League e derby. Prima della partita, ai microfoni di Dazn ha parlato Paulo Fonseca, allenatore del Milan. Queste le sue dichiarazioni.

Sul calore della curva: "Importantissimo sentire l'amore dei tifosi, importante che siano qui in 70mila anche dopo i primi risultati. Noi dobbiamo ripagarli con una vittoria e una buona partita, soprattutto per i tifosi che se lo meritano"

Sull'identità in campo: "Noi vogliamo essere una squadra con identità forte. La pre-stagione è stata diversa, i giocatori che hanno cominciato dal primo giorno hanno cominciato bene. Dopo sono arrivati gli altri e ne abbiamo alcuni che hanno due o tre settimane di lavoro, vogliamo portarli a comprendere il nostro gioco. Nel calcio però non abbiamo tempo e abbiamo necessità di risultati. Nessuno vuole vincere più di me e della squadra"

Reijnders vicino a Loftus o più avanzato? "Vediamo. Penso che possiamo avere entrambi i momenti. Le strutture sono diverse in diverse zone del campo: un momento in cui Loftus e Reijnders sono più vicini, altro in cui sarà più avanti"

Cosa ha visto negli occhi di Theo e Leao? "Loro hanno lavorato molto bene, sono motivati e importanti per la squadra. Mi aspetto che siano Theo e Leao"