Fonseca a DAZN: "Terracciano molto intelligente, si è allenato tante volte come centrocampista"

vedi letture

Mister Paulo Fonseca ha parlato a DAZN nel pre partita di Hellas Verona-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Come mai oggi niente due punte?

“Penso che Morata sia l’unico attaccante che può aiutare difensivamente e fare quasi il trequartista. Abraham e Camarda sono un altro tipo di attaccanti. Poi non avremmo avuto nessuno come sostituto”

Theo è la freccia pronta a subentrare?

“Theo è con noi. Penso che Jimenez ha fatto una bellissima partita. Deve continuare a giocare, così è giusto per me. Theo, che ha lavorato bene, deve aspettare per ritornare. È una questione fisica”.

Terracciano a centrocampo:

“Si allena tante volte come centrocampista. È un giocatore molto intelligente, capisce molto bene il ruolo. Adesso abbiamo l’opzione Liberali e Zeroli che si è allenato solo due giorni… È una partita diversa, con una squadra aggressiva che marca individualmente. Penso che Pippo sia la soluzione giusta per cominciare la partita”.