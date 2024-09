Fonseca a Sky: "I due gol subiti su palla ferma hanno cambiato il nostro equilibrio mentale"

Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ai microfoni di Sky commenta il ko contro il Liverpool:

"Abbiamo giocato contro il Liverpool che è una grandissima squadra. Abbiamo iniziato bene la partita, poi loro hanno avuto un'opportunità in ripartenza e fatto due gol su palla ferma che hanno cambiato la partita e il nostro equilibrio mentale. In questo tipo di partite sono i dettagli che fanno la differenza, non si possono sbagliare. Penso che il Liverpool è più squadra di noi e lo ha dimostrato. Dobbiamo lavorare per avere continuità. Dopo il secondo gol subito la squadra non ha mai giocato e così è difficile".

Sulle marcature sui calci piazzati

"Nel primo gol c'è la marcatura a uomo su Van Dijk e l'altro difensore centrale. Avevamo preparato la partita per marcare individualmente i due centrali".

Perché Leao è stato servito poco?

"Era una cosa che abbiamo preparato nel poco tempo a disposizione. Sfruttare il corridoio destro per servire Leao col passaggio lungo e metterlo in condizione di sfruttare l'uno contro uno".

Perché non sfruttare Reijnders e Loftus-Cheek come mezzali?

"Rispetto tutte le opinioni. Ma penso che noi possiamo con diverse strutture. Sto cercando le migliori caratteristiche per i nostri mediani. Penso che Reijnders non è un giocatore per giocare vicino a Fofana, penso che la struttura con due centrocampisti mi piace ed è così che abbiamo creato le situazioni più pericolose".