Furlani cerca il Ds nella pausa: Tare e Paratici i candidati principali

vedi letture

La pausa per le Nazionali è arrivata e con essa un po' di respiro per il Milan che, da quando a fine dicembre ha cambiato il suo allenatore, non si è mai fermato e oggi può prendere un po' di respiro a livello generale. Sarà l'occasione per iniziare a programmare il futuro e in particolare per riprendere i discorsi che riguardano la ricerca del nuovo Ds, lasciati per il momento in stand-by dopo la ridefinizione dei nuovi incarichi all'interno del team dirigenziale di via Aldo Rossi.

Furlani cerca il Ds

Questi dieci giorni di pausa dal calcio giocato, come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, saranno sfruttati dall'amministratore delegato Giorgio Furlani, che ha ottenuto da Cardinale la conferma dei pieni poteri decisionali anche in materia sportiva, per avviare la caccia al nuovo direttore sportivo, una carica vacante al momento nell'organigramma rossonero e che va assolutamente sistemata. Nei prossimi giorni sono previsti dei colloqui con potenziali candidati - anche quelli già avvicinati da Ibra e lo stesso Cardinale - e la sensazione è che la scelta definitiva possa essere fatta nel corso del mese di aprile. Al momento, continua la rosea, sono due i principali nomi in cima alla lista di Furlani, molto diversi tra loro: Igli Tare e Fabio Paratici.

Tare e Paratici

I profili di Tare e Paratici sono estremamente diversi, sia per formazione che soprattutto per modo di lavorare. L'ex calciatore e dirigente della Lazio si è sempre mosso nel sottobosco del mercato per andare a scovare talenti nascosti che potessero rivelarsi dei buoni colpi davanti alle limitate disponibilità economiche. D'altra parte, Paratici ha lavorato con Juventus e Tottenham, dunque ha lavorato con grandi risorse economiche a cui attingere: per tale ragione il dirigente italiano ha sempre puntato su profili fatti e finiti. La cronologia dei colpi di mercato fatti dai due dirigenti, conferma questo modus operandi: alla Lazio nei quindici anni di regno di Tare sono arrivate perle come Milinkovic-Savic, Luis Alberto o lo stesso Ciro Immobile che sembrava essersi inceppato nel corso della sua carriera; Paratici viene soprattutto ricordato per aver portato Cristiano Ronaldo alla Juve o per altri colpi costosi come Cancelo o Chiesa.