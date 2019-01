Gattuso a DAZN: "Piatek insieme a Cutrone? Non ora, penso all'equilibrio. Con due punte abbiamo lasciato punti"

Al termine di Milan-Napoli, Gattuso ha parlato così a DAZN: "Abbiamo giocato contro una grandissima squadra, bene nel primo tempo anche se siamo spariti negli ultimi venti metri. Il Napoli è una squadra che non ti lascia mai sereno, oggi aveva tutti gli attaccanti in campo. Nella ripresa ci siamo un po' spaccati, la stanchezza aveva preso il sopravvento ma sono contento. È un buon punto".

Cutrone e Piatek insieme: "Sì, ma non ora. A me non piace schiacciarmi a centrocampo con la linea di quattro, altrimenti rischi di subire troppo gli avversari. Ora non giocheranno insieme, non perché non possono ma per l'equilibrio della squadra. Quando abbiamo messo le due punte abbiamo lasciato troppo per strada. Quindi adesso non lo faccio".

La capacità di creare occasioni: "Sbagliassimo meno, potremmo fare veramente molto bene. Spesso lasciamo a desiderare negli ultimi 25 metri, sbagliamo l'ultima scelta ed è il nostro grande rammarico. Ma io e tutto il mio staff ci lavoreremo molto".

Insegnare gli assist? "Io non posso farlo (ride, ndr). Giocavo con i campioni, recuperavo palla e ci pensavano loro. Se sbagliano Paquetá e Çalhanoglu non è ok ma li capisco, fanno i chilometri ad aiutare la squadra in difesa. Ho bisogno di qualità da chi ne possiede".

Incontrerà Ancelotti nelle prossime ore? "Il Napoli tornerà a casa loro in questi giorni di vigilia alla TIM Cup, un po' li invidio perché hanno un clima diverso giù...".