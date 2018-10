Gattuso a Sky: "La squadra mi è piaciuta sul lato fisico, rimpianto per gli ultimi quindici minuti. Il gol? Ha sbagliato tutta la linea difensiva"

Rino Gattuso è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita di Inter-Milan.

Sulla gara: "Ai punti l'Inter meritava qualcosa in più, ma abbiamo giocato contro una squadra fisica, ci sono state delle cose buone, la squadra è stata molto brava. Certe volte potevamo uscire con più coraggio, ma oggi la squadra ha saputo soffrire. Abbiamo avuto tanti calci piazzati contro, non era facile, abbiamo tenuto botta. Negli ultimi 15/20 minuti abbiamo sfruttato malissimo 3/4 palle a campo aperto. C'è grande rammarico, brucia, l'Inter ha fatto qualcosa in più di noi".

Sull'errore sul gol: "L'errore è di tutta la linea di difesa, non diamo le colpe, sono di tutte. Ci lecchiamo le ferite, da domani si va avanti. E' stata una lettura sbagliata, ma le partite si perdono tutte insieme. Abbiamo perso perché abbiamo avuto poco coraggio, l'Inter è stata meglio di noi a tratti e siamo stati dei polli al 92".

Sulla tattica: "Tante volte bisogna rincorrere, si fa fatica, troppo campo da coprire. Potevamo palleggiare meglio ed uscire meglio dalla loro pressione. Non c'è stata un'uscita pulita oggi della mia squadra".

Sulle difficoltà: "Quando c'è troppo campo da coprire ti preoccupi di chiudere le linee di passaggio, tante volte si fa fatica ad arrivare col tempo giusto in area".

Sulla posizione di Cutrone: "Cutrone l'ho fatto entrare al posto di Calhanoglu, aveva speso tanto, non volevo cambiare assetto tattico, non abbiamo mai sofferto nel secondo tempo. Patrick ha spesso giocato in quel ruolo, avevo pensato di metterlo là per dare un po' di energia in più".

Sulle ammonizioni: "Oggi la squadra ha dato tanto, ha dato tutto, mi è piaciuta molto su questo aspetto. Siamo un po' carenti e oggi abbiamo fatto tanto. Anche noi abbiamo avuto le nostre palle, loro hanno fatto qualcosa in più".

Sul finale: "Siamo andati a campo aperto negli ultimi 15/20 minuti, abbiamo sbagliato a livello tecnico nell'ultimo passaggio".