Gazzetta - Albertini: "Maignan, recupero fondamentale. Ziyech e Aouar a gennaio? Strategia intelligente"

Intervistato alla Gazzetta dello Sport, Demetrio Albertin, ex stella rossonera, ha commentato quella che sarà la seconda parte di stagione del Milan, che recupera giocatori importanti come Maignan, Calabria, Saelemaekers e soprattutto Ibrahomovic: "Un plus che aggiungerà valore, una piccola svolta per la ripresa. Il recupero di Maignan è fondamentale". E su Ibra aggiunge: "Diamogli il tempo di ricostruire la fiducia con il gol. Poi si sa, a uno come lui basta anche una sola palla buona".

MERCATO - Sicuramente i rossoneri hanno da colmare alcuni "buchi" della rosa, come la questione secondo portiere, dove i rossoneri si stanno muovendo con netto anticipo per chiudere Sportiello a zero per giugno. Ma secondo Albertini il mercato di gennaio potrebbe essere importante: "Con giocatori come Ziyech e Aouar si prova ad anticipare le mosse dell’estate, è una strategia intelligente. E se chi arriva si inserirà rapidamente...".

FUTURO - Tra le altre cose, c'è anche da capire quello che sarà il futuro dei rossoneri alla ripresa del campionato, impegnati in una rincorsa difficile sul Napoli e agli ottavi di Champions contro il Tottenham: "Mi piacerebbe rivederlo più continuo nel gioco durante la stessa partita: un Milan sempre dentro ai match ha le carte in regola per il bis scudetto".