Gazzetta - Altri minuti in Coppa Italia, poi allenamenti veri in gruppo: Ibra vuole essere al top a Cagliari

Zlatan Ibrahimovic è finalmente tornato in campo, ma dopo 48 giorni ai box è normale che la sua condizioni fisica sia piuttosto precaria. Sabato in campionato contro il Torino, lo svedese ha giocato solo pochi minuti, che sono comunque stati importanti per fargli riassaporare il profumo del terreno di gioco dopo diversi giorni in infermeria. L'obiettivo di Stefano Pioli e dello staff atletico è ora quello di aiutare Ibra a ritrovare il prima possibile la forma migliore.

TITOLARE A CAGLIARI - Lunedì prossimo a Cagliari, il tecnico milanista dovrà fare a meno sicuramente di Rafael Leao per squalifica e con ogni probabilità anche di Ante Rebic, a meno che il croato non si negativizzi dal Covid-19 nei prossimi giorni. Il centravanti titolare alla Sardegna Arena sarà quindi Ibrahimovic, il quale avrà una settimana di tempo per migliorare la sua condizioni fisica in vista di quel match.

ALLENAMENTI IN GRUPPO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che domani sera, negli ottavi di Coppa Italia contro il Torino, Pioli aumenterà ulteriormente il minutaggio dello svedese, il quale avrà successivamente diversi giorni di allenamenti veri in gruppo per migliorare il suo stato di forma. Dopo quasi due mesi di stop, non è mai facile rientrare, soprattutto per un 39enne, ma tutti sanno che Zlatan non è come tutti gli altri.