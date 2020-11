Gazzetta - Apprendista Hauge: sta studiando il calcio italiano, presto troverà più spazio nel Milan di Pioli

Il suo arrivo al Milan è stato tanto improvviso quanto inaspettato, anche se va detto che il Milan lo stava seguendo da diverso tempo: Jens Petter Hauge ha impressionato tutti nel match dei preliminari di Europa League quando vestiva ancora la maglia del Bodo/Glimt e pochi giorni dopo è stato acquistato a titolo definitivo dai rossoneri per una cifra intorno ai 5 milioni di euro.

APPRENDISTA - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che in questo momento il norvegese è ancora un apprendista in quanto deve studiare, capire ed abituarsi al calcio italiano che è ovviamente completamente diverso da quello in cui giocava fino a qualche settimana fa. Finora, Pioli non gli ha dato grandissimo spazio, ma il club punta forte su di lui e questo inserimento con il contagocce fa parte del suo percorso di crescita.

DESTRA E SINISTRA - Nonostante i pochi minuti in campo, Hauge ha già segnato un gol nel match di Europa League in casa del Celtic. Potendo giocare sia a destra che sinistra nel tridente alle spalle della prima punta, la sensazione è che con il passare del tempo il giovane norvegese troverà sempre più spazio visti i tanti impegni del Diavolo tra campionato ed Europa League. Ora serve ancora un po' di pazienza, ma a Milanello sono convinti che presto anche lui esploderà e farà vedere a tutti le sue grandi qualità.