Gazzetta - Boban stoppa la suggestione Modric: "Sarebbe fantastico, ma non verrà"

Una suggestione, un sogno di mercato destinato a rimanere tale. Almeno per questa stagione. Il Milan ha pensato a Modric, il quale non ha mai nascosto le sue simpatie rossonere e la sua ammirazione per Zvone Boban, ma Zidane gli ha detto che intende contare su di lui e già questo ha convinto l’orgoglioso centrocampista a restare.

DISCORSO CHIUSO - La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina riporta delle dichiarazioni di Boban, che chiude di fatto il discorso Modric: "Già venti giorni fa - ha dichiarato il dirigente milanista - Maldini aveva dichiarato che Modric non sarà un giocatore del Milan, ma visto che si continua a parlarne e a scriverne senza nessuna base, vorrei ripetere che il miglior giocatore del mondo l’anno scorso non sarà un nostro giocatore. A quanto vedo sarà ancora a Madrid. Ovvio che sarebbe fantastico averlo, ma questa è l’unica verità".

RESTA AL REAL - "Luka è una persona e un giocatore di livello assoluto - ha aggiunto Boban - lo ringraziamo per gli auguri che ci ha fatto per la prossima stagione e ci fa piacere che simpatizzi per il nostro club da quando era piccolo, ma è giusto chiarire le cose, anche per rispetto dei nostri tifosi". Impossibile dunque? Per questa stagione probabilmente sì, sottolinea la rosea. A meno di eventi imprevedibili, Modric resterà a Madrid.