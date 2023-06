Gazzetta - Ciao Presidente! Il Milan saluta colui che gli ha fatto vincere tutto

MilanNews.it

Un fulmine a ciel sereno. Ieri mattina, Silvio Berlusconi è morto. E' vero che era dovuto tornare nuovamente in ospedale, ma nessuno si immaginava che potesse finire così. La notizia ha fatto immediatamente il giro del mondo e tra i più colpiti ci sono sicuramente anche i milioni di tifosi milanisti sparsi per il pianeta che non possono fare altri che ringraziarlo per quanto fatto alla guida del Milan.

IN CIMA AL MONDO - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta che nel 1986, quando Berlusconi decidere di comprarlo, il club è vicino al fallimento, ma per fortuna arriva Silvio che salva la società e fin da subito si pone davanti un obiettivo tanto ambizioso quanto apparentemente folle: portare il Diavolo in cima al mondo. In pochi all'inizio ci credono, ma lui è talmente convinto che riesce a convincere anche tutti coloro che gli stanno intorno, in primis dirigenti, allenatori e giocatori. Dal 20 febbraio 1986 inizia la cavalcata del Milan che con Berlusconi alla guida vince praticamente tutto: 29 trofei in 31 anni di presidenza.

GRAZIE SILVIO!!! - Sono numeri pazzeschi e probabilmente impensabili al giorno d'oggi. Lui invece ci ha creduto fin dal primo giorno perchè quando lui si poneva un obiettivo faceva di tutto per raggiungerlo. E quasi sempre lo raggiungeva. I tifosi milanisti piangono ora la sua scomparsa e non possono fare altro che ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per i colori rossoneri. Ciao Presidente!!! E grazie per "averci regalato un sogno che si chiama Milan!!!".