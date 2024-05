Gazzetta - Contatto Milan-Stoccarda per Guirassy: c'è anche lui in corsa con Zirkzee e Sesko

Il Milan continua a lavorare sul fronte nuovo allenatore, ma anche su quello del nuovo attaccante. E i nomi più caldi sono sempre gli stessi: nelle ultime settimane si è parlato soprattutto di Joshua Zirkzee del Bologna e di Benjamin Sesko del Lipsia, ma resta viva anche la pista che porta a Serhou Guirassy, centravanti dello Stoccarda.

CONTATTO CON LO STOCCARDA - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che i dirigenti del club tedesco sono in Italia e hanno avuto un contatto con il Milan per parlare proprio dell'attaccante guineano classe 1996. Sul prezzo del cartellino c'è poco da discutere visto che ha una clausola rescissoria da 17,5 milioni di euro, ma le due società possono trattare diverse condizioni, modalità di pagamento particolari e altri dettagli. Rispetto a Zirkzee e Sesko, Guirassy è meno pubblicizzato, ma i suoi numeri in stagione sono stati straordinari: 30 gol in 30 partite tra Bundesliga e Coppa di Germania.

INGAGGIO DA TOP - Se il prezzo del cartellino non è un grosso problema visto che 17,5 milioni per un numero nove sono davvero pochi, tutto ruota intorno all'ingaggio da top che chiede il giocatore dello Stoccarda che piace parecchio anche in Premier League: come scrive sempre la Rosea, "in Inghilterra un ingaggio da 5 milioni, ipotetico ma non lontano dalla realtà, si concede senza problemi. In Italia, per budget ed equilibri di spogliatoio, è invece meno semplice". Oltre a Zirkzee, Sesko e Guirassy, occhio poi sempre al nome di Jonathan David del Lille, soprattutto se alla fine sarà Paulo Fonseca a prendere il posto di Stefano Pioli sulla panchina del Milan.