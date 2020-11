Gazzetta - Coronavirus, Pioli positivo al tampone veloce: oggi la controprova. Può saltare tre partite

È successo di nuovo: c’è un positivo in Casa Milan. O meglio, a Milanello. Stavolta non si tratta di un giocatore, ma poco importa: l’assenza di Stefano Pioli sarà comunque pesante. Perché l’allenatore ha un ruolo determinante, tanto in allenamento quanto in panchina durante la partita. I rossoneri, invece, con ogni probabilità, dovranno fare a meno della loro guida in una gara fondamentale come quella del "San Paolo" contro il Napoli.

SMART WARKING - Ieri mattina Pioli si è aggiunto alla lista dei rossoneri che hanno contratto il virus in questi mesi. Il tecnico emiliano, infatti, è risultato positivo al tampone rapido (è asintomatico). Come riporta La Gazzetta dello Sport, il mister si è subito sottoposto al test molecolare e il Milan attende risposte oggi. Ma non c’è molto ottimismo. In linea con i protocolli, Pioli dovrà stare un paio di settimane a casa e mettersi in modalità "smart working".

OUT CON… - A meno di sorprese, dunque (come detto, il Milan attende l'esito del tampone molecolare), l’allenatore milanista salterà la sfida con il Napoli. A rischio anche il ritorno con il Lille in Europa League (si gioca giovedì 26 novembre in Francia) e l’incrocio con la Fiorentina, in programma il 29 novembre a San Siro: in questo caso, però, c’è qualche speranza in più di vederlo in panchina.