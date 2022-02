Gazzetta - Dall'inferno al paradiso in tre minuti: il Milan sa soffrire, ribalta l'Inter e riapre il campionato

Dall’inferno al paradiso. Un piacevole paradosso per una squadra di Diavoli. La Gazzetta dello Sport non ha dubbi: quello di ieri sarà ricordato come il derby dei “tre minuti di Giroud”. Il francese è il grande protagonista della serata, l’eroe rossonero per eccellenza, ma nelle pagine del big match di San Siro c’è di più, molto di più. A cominciare da un Maignan epico.

Il saper soffrire come punto di forza

Tuttavia, come sottolinea giustamente la rosea, il Milan non ha rimontato per caso, non ha vinto solo perché l’Inter ha mollato o perché Maignan - epico, è già stato detto? - ha tenuto in piedi la baracca. No! Il Milan ha vinto perché Pioli lo ha educato alla sofferenza, al sacrificio e all’umiltà. I rossoneri sanno compensare i loro limiti con il cuore, credendoci fino alla fine, anche quando la strada sembra particolarmente in salita. In fondo, lo ha detto lo stesso Pioli: questa squadra vuole provare ad andare oltre i suoi limiti, e spesso ci riesce.

Il sogno continua

Il Milan, che a un quarto d’ora dal termine del derby era praticamente fuori dalla corsa scudetto, è risalito a un punto dai “cugini”. I rossoneri sono ancora vivi e potranno continuare a inseguire un sogno chiamato Scudetto, tra l’altro senza le fatiche di coppa. Nella speranza che la sfortuna faccia le valigie e lasci al più presto Milanello. Ora Pioli ha bisogno della rosa al completo.