Gazzetta - David in saldo: tentativo anche per gennaio. Il Lille non può forzare

David in saldo: tentativo anche per gennaio. Il Lille non può forzare

Che il Milan sta cercando un centravanti che possa affiancarsi a Giroud e poi raccoglierne l'eredità, non è una sorpresa. I rossoneri hanno mancato l'appuntamento in estate, dovendo ripiegare su Jovic, ma potrebbero tornare alla carica anche in gennaio. Il nome preferito in assoluto è quello di Jonathan David, centravanti del Lille, su cui il club francese, alla lunga, non può tirare troppo la corda.

Favorito

Tra tutti i nomi che stanno circolando e che sono iscritti nell'agenda rossonera per la nuova punta, quello di David è sicuramente scritto in cima alla lista. La Gazzetta dello Sport questa mattina spiega i motivi. Si tratta di un centravanti giovane, classe 2000, ma che ha già ottime esperienze in campo internazionale: prima del Lille giocava al Gent; in Francia ha vinto un campionato e l'anno scorso ha segnato 24 gol rimanendo secondo solo a Mbappè in classifica marcatori; ha giocato un Mondiale con il Canada dopo averlo trascinato a suon di gol. Giovane ma esperto, con grande potenziale. A suggellare il tutto un contratto in scadenza nel 2025 che permette alla dirigenza rossonera di poter avere un po' più di campo libero nella trattativa con il Lille: i francesi più il tempo scorre, più hanno le mani legate.

Tentativo invernale

Nonostante si sia pensato che il Milan in questa sessione invernale potesse andare su un centravanti rincalzo di Giroud, non è escluso che i rossoneri ci provino direttamente per David già a gennaio. Il prezzo sta scendendo inevitabilmente e non solo per motivi legati alla durata del contratto ma anche a causa del rendimento non eccelso in questo avvio di stagione del canadese. Se solo tre mesi fa, quando il Milan aveva sondato il terreno in estate, il prezzo stimato era 60 milioni, ora la cifra si è già ridotta fino a 40 milioni e potrebbe ulteriormente abbassarsi nei mesi successivi. Ma il vero potere, in ottica rossonera, è che il Lille non avrà tanto potere in questo senso e dovrà cercare di guadagnare quanto più possibile da David se non vuole perderlo a zero. Per questo si potrebbe sfruttare il saldo già a gennaio: infatti il club transalpino, che al momento chiude, potrebbe essere costretto per forza di cose ad aprire una porticina ai dirigenti rossoneri.