Gazzetta - De Ketelaere, serve un cambio di marcia: Pioli ha bisogno di un giocatore finalmente decisivo

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo una prima parte di stagione al Milan piuttosto anonima, in molti speravano che il Mondiale potesse rianimare Charles De Ketelaere e invece anche con la maglia del Belgio le cose non sono andate bene (fuori ai gironi e solo 15' in campo in tre partite). Il giovane trequartista belga deve mettersi subito alle spalle gli ultimi mesi e approcciare il 2023 in modo completamente diverso.

IL VERO CHARLES - Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, la missione di Stefano Pioli in queste settimane tra Milanello e Dubai, dove il Milan andrà in tournée tra qualche giorno, dovrà essere quello di recuperare il vero De Ketelaere in vista della ripresa del campionato. Se il Diavolo vuole rimontare il Napoli in Serie A e andare il più avanti possibile in Champions League, c'è bisogno di ritrovare il belga e rivederlo ai livelli con cui ha fatto impazzire tutti al Bruges.

CAMBIO DI MARCIA - Al Milan è già successo che un giovane sbocciasse dopo un primo periodo di difficoltà (Tonali e Leao su tutti) e la speranza in via Aldo Rossi è che possa succedere anche a De Ketelaere. Ovviamente anche lui dovrà metterci del suo, soprattutto a livello di atteggiamento perchè sulle sue qualità tecniche non ci sono assolutamente dubbi. Serve pazienza, come ha spiegato anche lo stesso Pioli nei giorni scorsi: "La sosta per il Mondiale spinge a bilanci troppo limitati: De Ketelaere, Vranckx e Thiaw sono arrivati tre mesi fa, ai giovani serve tempo. Charles è un centrocampista che deve svariare: gli do libertà, ma senza palla deve avere indicazioni precise. In Belgio giocava senza rendersi conto della collaborazione dei compagni, ora deve imparare a leggere gli spazi. Questa pausa può aiutarlo".