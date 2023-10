Gazzetta - Dov'è finito il vero Leao? Rafa nervoso tra pressione e caos agenti. Il chiarimento con Pioli

Dov'è finito il vero Rafael Leao, quello che trascinava il Milan a suon di gol, assist e grandi giocate? Se lo chiedono tutti, in primis a Milanello dove stanno vedendo un ragazzo molto nervoso, come dimostra la forte reazione che il portoghese ha avuto con Stefano Pioli al momento della sostituzione contro il Napoli. Il chiarimento tra i due è comunque avvenuto nella notte, tra il post-partita e il viaggio di ritorno a Milano, con il tecnico che ha spiegato al suo attaccante la sua scelta.

PRESSIONE E AGENTI - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Leao sta vivendo un momento non semplice: secondo qualcuno la colpa è della grande pressione che c'è su di lui, visto che ci si aspetta sempre una giocata decisiva o un gol. A questo si aggiunge poi una questione più personale che riguarda il caos degli agenti, con da una parte Ted Dimvula e dall'altra Jorge Mendes. Non va dimenticata la presenza fissa anche della sua famiglia e in particolare di suo papà Antonio che ha un'influenza non indifferente nella vita di Rafa.

TUTTI CON RAFA - Tutti questi fattori stanno inevitabilmente condizionando il rendimento in campo di Leao, il quale ogni tanto regala ancora giocate da campione, ma a queste alterna errori tecnici e di scelta che non sono da lui. Tutto il Milan è al suo fianco e cerca di aiutarlo, ma la sensazione è che potrebbe fargli bene avere vicino un consigliere-amico che possa dargli i giusti suggerimenti. Un nome? Zlatan Ibrahimovic.