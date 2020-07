Gazzetta - Effetto Ibra, carica il Milan e manda in tilt la Spal: gol solo sfiorato, ora punta Lazio e Juve

Ci ha provato di testa e su punizione, ma non è riuscito a segnare. Il suo ingresso, comunque, ha dato una scossa ai compagni e messo in apprensione gli avversari. Il recupero di Ibrahimovic è una delle poche note liete della serata di Ferrara. Come riporta La Gazzetta dello Sport, è bastata la sua presenza in campo per mandare psicologicamente in tilt la Spal.

EFFETTO IBRA - Insomma, l’effetto Ibra si è fatto sentire (anche stavolta). E per essere la prima mezzora di calcio giocato dopo 115 giorni di attesa, lo svedese se l’è cavata piuttosto bene. Come detto, Zlatan è andato due volte vicino al gol (prima con un colpo di testa, poi su calcio piazzato) e ha lavorato per la squadra, svariando a sinistra e aprendo varchi interessanti per Paquetà. E se proprio vogliamo dirla tutta, l’autorete che ha regalato al Milan il pareggio si è materializzato per un tentativo maldestro di anticipare proprio Ibrahimovic.

LEADER - Il campione rossonero, dunque, ci ha messo del suo, suonando la carica nel momento di maggiore sforzo. Il Milan ha frenato, ok, ma quel che conta è che Pioli abbia ritrovato il leader che mancava. Ora, però, allenatore e compagni si aspettano qualcosa in più dal totem Ibra nelle prossime sfide contro Lazio, Juve e Napoli.