Gazzetta - Ekitike vuole il Milan, ma l'ostacolo è il PSG. Taremi, Broja e Jovic tra le alternative

vedi letture

Una settimana alla fine del marcato e il Milan vuole toccare la lode. Un acquisto a settimana, come aveva previsto il presidente Scaroni un po' di tempo fa: "Il nostro Furlani fa un acquisto a settimana". L'ultimo colpo che l'ad rossonero vuole portare a Milano è l'attaccante, così da poter dare a Lorenzo Colombo di crescere in prestito al Monza, poi per far rifiatare Olivier Giroud.

Il nome

In pole per poter dare un cambio a Giroud c'è Hugo Ekitike, attaccante del PSG di 21 anni dove ha collezionato ben 32 presenze. L'anno prima ne aveva segnati 10 al Reims. I parigini, scrive la Gazzetta, non vogliono vendere il proprio attaccante in prestito: si accettano solo operazioni a titolo definitivo così da rientrare nella spesa di oltre 30 milioni per l'attaccante. Il giocatore, inoltre, preferisce il Milan all'Eintracht e al West Ham.

Le alternative

Non dovesse andare in porto l'acquisto dell'attaccante francese classe 2002, allora i rossoneri si sposteranno verso Londra: al Milan piace molto Armando Broja del Chelsea, attacante classe 2001 che arriva da un brutto infortunio al ginocchio. Tra i piani B c'è anche Luka Jovic, escluso dalla lista UEFA della viola. Rimane in lista anche il nome di Tarmemi