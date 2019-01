Gazzetta - Fabregas in salita, il Milan punta Sensi: la carta per arrivare al centrocampista è Plizzari

Il mercato di gennaio del Milan, dopo l’arrivo di Lucas Paquetà, si basa sulla ricerca di due rinforzi, uno in attacco e l’altro in mezzo al campo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sul fronte centrocampista Leonardo batte più piste. L’offensiva del Monaco ha raffreddato l’idea Fabregas. I monegaschi, infatti, sono disposti a rilevare il cartellino dallo spagnolo (il Chelsea non scende sotto gli 8 milioni) nonostante lo svincolo gratuito in estate.

DISCORSO AVVIATO - La strada che porta a Cesc, dunque, si fa sempre più in salita, visto che il Milan - come si sa da tempo - può solo operare con dei prestiti. Ed è il motivo per cui, stando a quanto riferito dalla Gazzetta, sta procedendo il dialogo con il Sassuolo per Sensi, centrale di regia che può giostrare anche da mezzala. L’obiettivo di Leonardo è convincere la società nero-verde a lasciar partire il giocatore in prestito con diritto di riscatto, formula che consentirebbe ai rossoneri di attenersi ai dettami del Fair Play finanziario.

CONTROPARTITA - Le parti non hanno ancora discusso della valutazione di Sensi, ma gli intermediari sono al lavoro. Il Milan, ad esempio, è stato informato che agli emiliani piace il portiere Plizzari. Il ragazzo non gioca ed è in un momento delicato della carriera, visto che il suo contratto scade nel giugno 2020. Il talento milanista andrebbe volentieri al Sassuolo, dove troverebbe molto più spazio. Il club di Squinzi valuta Plizzari intorno ai 5 milioni di euro: potrebbe essere lui la chiave per arrivare a Sensi, al quale piace un sacco l’idea di diventare rossonero.