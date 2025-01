Gazzetta - Finisce effetto Supercoppa: Milan aggressivo ma distratto e ingenuo

L'onda emotiva della Supercoppa Italiana per il Milan si è rivelata solo un bluff. I rossoneri ieri sera sono tornati a giocare in campionato, per la prima volta da quando Sergio Conceicao è divenuto l'allenatore, ma il risultato non è cambiato: pareggio 1-1 contro il Cagliari e un'occasione perduta di recuperare punti su squadre come Juventus e Lazio che non avevano vinto in precedenza. E così la Champions League rimane lontana...

Milan diverso, uguale risultato

Questa mattina la Gazzetta dello Sport segnala e racconta di un Milan diverso rispetto a quello di Fonseca. Ci eravamo lasciati in campionato nel 2024 con una squadra un po' arzigogolata e ci ritroviamo con una formazione che gioca un calcio più immediato e concreto, con maggiore aggressività. Eppure, soprattutto nel primo tempo, l'elettricità con cui i rossoneri approcciano la partita - che si vede - non viene tradotta in occasioni concrete: il Cagliari è corto e abbottonato, il Milan cerca di sfondare per vie centrali ma senza sfruttare gli inserimenti e le sovrapposizioni. Nel secondo tempo l'atteggiamento è lo stesso e Conceicao mette a posto anche qualcosa dal punto di vista tattico: nella ripresa infatti il problema non sono le occasioni, che fioccano, ma la capacità di sfruttarle.

Distrazioni e ingenuità

Dopo essere andato in vantaggio con Morata, in seguito anche a una traversa colpita da Pulisic, i rossoneri commettono l'errore madre firmato sia da Fofana che regala palla agli avversari e non li ferma con un fallo che da Mike Maignan che, senza troppi giri di parole, compie una papera. Il pareggio arrivi al 55° e il Milan ha la capacità di ributtarsi in attacco e di creare diversi pericoli. Qui, di conseguenza, arrivano altre distrazioni e ingenuità: con Pulisic prima e poi due volte con Abraham il Diavolo ha l'occasione di riportarsi davanti ma sciupa malamente per incapacità di sotto porta e anche per merito di un Caprile in stato di grazia. Il risultato è un pareggio che lascia l'Europa alla stessa distanza, il che è certamente un grandissimo problema.