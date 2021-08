Gazzetta - Florenzi, il nodo formula come unico ostacolo tra Milan e Roma: l'incontro a metà strada è possibile

Tra i calciatori accostati al Milan nelle ultime settimane come possibili rinforzi di mercato figura, senza dubbio, il nome di Alessandro Florenzi. L'esterno campione d'Europa con l'Italia di Mancini è in uscita dal progetto giallorosso ed è alla ricerca di una nuova avventura in cui rilanciarsi. Il Milan, dal canto suo, sta cercando da tempo un rinforzo per la corsia destra e il nome del laterale romano sembra un'ottima occasione in termini di qualità tecniche e esperienza. Le premesse verso la conclusione dell'affare sembrano positive con il nodo formula, tuttavia, che resta l'unico ostacolo in sede di trattativa.

LE CONDIZIONI DI MILAN E ROMA - Se il Milan vuole chiudere un affare low cost, la Roma invece vorrebbe monetizzare il più possibile dalla cessione del calciatore giallorosso: queste, secondo la Gazzetta dello Sport, le due posizioni dei club coinvolti nell'affare. In questo senso il club rossonero avrebbe offerto ai capitolini un prestito con diritto di riscatto in modo tale da non avere il prossimo esercizio di bilancio già impegnato dalla spesa per Florenzi; la Roma, invece, pretende garanzie di incasso e vorrebbe inserire un obbligo di riscatto immediato o raggiungibile a condizioni facili. L'opera di mediazione, in questo senso, sarà guidata dall'agente Alessandro Lucci che cercherà di trovare un punto d'incontro tra i due club.

ESPERIENZA NECESSARIA - Per una squadra come il Milan che vuole restare ai vertici del campionato, l'esperienza e la qualità di Florenzi sarebbero un ottimo tassello per la formazione di Pioli. L'esterno romano ha dimostrato a Parigi e con la nazionale di poter viaggiare ad alta quota nel calcio europeo e per una squadra come quella rossonera, che si riaffaccia ai palcoscenici continentali, il pedigree di Florenzi potrebbe essere un ottimo pilastro su cui poggiarsi.