Gazzetta - Fofana-Milan, mission possible. Il Diavolo gioca due carte

vedi letture

Questa mattina, grazie a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, torna di moda il nome di Youssouf Fofana per il centrocampo rossonero. In realtà è una soluzione che il Milan ha sempre tenuto in considerazione ma sulla quale oggi ci sono delle novità importanti. In particolare il Diavolo potrebbe essere rimasta l'unica squadra sul giocatore in Italia, dopo che la Juventus ha virato forte sul connazionale Kephrem Thuram. E dunque per il Diavolo la missione è possibile.

Contatti vivi

Secondo quanto scrive questa mattina la rosea, le prossime settimane potrebbero essere decisive in ottica decollo della trattativa tra Milan e Monaco. La Gazzetta sottolinea che i contatti tra la dirigenza di via Aldo Rossi e l'entourage del giocatore sono rimasti vivi. Nei prossimi giorni, sempre considerando che c'è l'Europeo di mezzo in cui Fofana è protagonista con la Francia, si cercherà di trovare una quadra per l'ingaggio del francese e poi - tema sempre caldo - si proverà a trovare l'accordo definitivo con il Monaco. Il centrocampista è valutato sui 25 milioni di euro ma dal Principato non possono tirare troppo la corda perchè non solo Fofana va in scadenza nel 2025 ma soprattutto ha già annunciato al club di voler salutare nel corso dell'estate, per fare uno step ulteriore all'interno della sua carriera.

Le carte del Diavolo

Per convincere il giocatore, il Milan potrà giocarsi alcune carte. Due in particolare. La prima è quella che affascina molti calciatori in giro per il mondo ed è quella dell'appeal indiscusso del club rossonero. In un'intervista recente a MilanNews.it, Fofana aveva dichiarato: "Tutti conoscono il Milan e il suo palmarès: è un club enorme". Tra l'altro a Milanello troverebbe tanti francesi, tra cui i due compagni di nazionale Mike Maignan e Theo Hernandez. Dall'altra parte c'è anche una motivazione tecnica che potrebbe portare il mediano francese a gradire la destinazione rossonera: se con la Francia è chiuso per la concorrenza agguerrita, al Milan avrebbe un posto da titolare garantito anche perchè al momento nella rosa rossonera non c'è un giocatore con le sue caratteristiche. E per costruire una squadra più equilibrata, Fonseca ha bisogno di un giocatore di questo tipo.