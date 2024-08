Gazzetta - Fofana non si sblocca? ll Milan guarda altrove: salgono le quotazioni di Koné

Chiusi Morata e Pavlovic e vicino a definire anche l'arrivo di Emerson Royal, il Milan è al lavoro da settimane per rinforzare il centrocampo. Da tempo il primo obiettivo è Youssouf Fofana, ma l'accordo con il Monaco non arriva, anzi i monegaschi continuano a fare muro e per ora non intendono fare sconti per il mediano francese che ha il contratto in scadenza nel 2025.

OCCHI SU KONE' - In via Aldo Rossi sanno che prendere un centrocampista fisico da piazzare davanti alla difesa è fondamentale e quindi stanno iniziando a muoversi anche verso altre direzioni viste le troppe difficoltà per arrivare a Fofana. Per questo motivo, come riferisce La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, sono in rialzo le quotazioni di Manu Koné, 23enne centrocampista del Borussia Monchengladbach che attualmente è impegnato alle Olimpiadi con la Francia e domani si giocherà la medaglia d'oro nella finale contro la Spagna.

VECCHIO OBIETTIVO - Koné era stano nel mirino del Milan già nel 2021, ma alla fine preferì andare a giocare in Germania. Ora il suo nome è tornato di moda in casa rossonera e ha un prezzo che è assolutamente in linea con i parametri del club di via Aldo Rossi: il centrocampista francese costa infatti 15 milioni di euro. I rossoneri abbandoneranno quindi la pista Fofana per andare su Koné?