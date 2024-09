Gazzetta - Fonseca cambia di nuovo il suo Milan: Reijnders più avanzato, chance per Gabbia, c'è Abraham in attacco. Tornano Theo e Leao

Dopo la rivoluzione vista contro la Lazio, con le esclusioni di Theo Hernandez e Rafael Leao che hanno fatto parecchio rumore, Paulo Fonseca è pronto a fare ancora altri cambiamenti nel suo Milan che stasera affronterà a San Siro il Venezia. La prima novità è proprio il ritorno tra i titolari del terzino francese e dell'attaccante esterno portoghese che si riprenderanno il loro posto sulla fascia sinistra.

CHANCE PER GABBIA - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che prosegue riportando un'altra importante novità nell'undici iniziale rossonero contro il Venezia: al centro della difesa, infatti, al fianco del confermatissimo Pavlovic non ci sarà Tomori, ma Gabbia che farà così il suo esordio assoluto in questa stagione. A completare il reparto ci sarà Emerson Royal a destra. In mezzo al campo spazio a Fofana e a uno tra Loftus-Cheek e Musah.

REIJNDERS TREQUARTISTA - La grande novità è sulla trequarti dove, insieme ai soliti Pulisic e Leao, agirà Reijnders che non verrà quindi schierato tra i due centrocampisti davanti alla difesa, ma qualche metro più avanti come trequartista. C'è grande curiosità per vedere l'olandese in questa posizione più avanzata dove potrà certamente sfruttare meglio le sue ottime qualità di incursore. Come prima punta, nonostante Morata sia stato recuperato (stasera partirà dalla panchina, tornerà poi titolare in Champions League martedì contro il Liverpool), giocherà Abraham che farà così il suo esordio dal primo minuto con la maglia del Milan.