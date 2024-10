Gazzetta - Fonseca insiste senza Leao. Anche Ibra gli chiede di più

Questa sera il Milan torna in campo e lo farà a San Siro in un big match molto atteso contro la capolista Napoli che arriva a Milano con un vantaggio di otto punti sui rossoneri, anche grazie alla gara che è stata rinviata nel weekend contro il Bologna. Per dare continuità ai risultati post sosta - contro Udinese e Club Brugge - Fonseca opta ancora per Rafa Leao in panchina.

Leaout

La Gazzetta dello Sport questa mattina conferma le indiscrezioni di formazione circolate nella serata di ieri e conia un nuovo termine: "Leaout". Il numero 10 rossonero sarà escluso dalla lista degli undici titolari anche questa sera, in una gara così importante per il Milan contro una rivale molto sentita degli ultimi anni. Ieri Fonseca ha voluto subito specificare, pur non rivelando le sue scelte, che le esclusioni di Rafa non sono punizioni ma semplici scelte tecniche: "Rafa ha lavorato bene come sempre e non è un problema, nè un caso. Siamo sicuri che tornerà presto a mostrare quello che ci aspettiamo da lui". Ora tutto sta in mano al calciatore: dovrà essere lui, con il tempo che gli verrà concesso, a riprendersi la fascia sinistra e il ruolo di leader tecnico della squadra. Ma solo lui potrà farlo. Per il momento Fonseca si fida maggiormente di Okafor e Chukwueze che, infatti, partiranno titolari questa sera contro il Napoli.

Ibra ci parla

Leao è un patrimonio del club ed è per questo motivo che anche il club non vuole demordere nei suoi confronti. La rosea oggi riporta anche che nei giorni scorsi Zlatan Ibrahimovic ha parlato con Rafa, quasi da fratello maggiore e lo ha "confessato". Il club chiede al numero 10 di reagire, di essere più attivo in campo e in fase difensiva. Intanto Fonseca, oltre all'esclusione decisa del suo connazionale, dovrà fronteggiare altre assenze indipendenti dalla sua volontà: Theo e Reijnders squalificati; Gabbia, Abraham e Jovic infortunati. Per sostituirli sono pronti Calabria, Pavlovic-Thiaw e ovviamente Camarda dalla panchina. Nonostante le difficoltà l'allenatore non smette di credere nel titolo: "In corsa per il titolo? Per me sì, perché siamo forti e in crescita. I successi con le big portano fiducia, ma la crescita del gruppo non dipende da una singola sfida".