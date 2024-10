Gazzetta - Fonseca parla alla squadra: da adesso dare il massimo. Avanti con il 4-2-3-1

Un inizio di stagione come quello che ha vissuto il Milan, il tecnico Paulo Fonseca di certo non se l'aspettava. Il portoghese è convinto che la sua rosa abbia un valore ben superiore rispetto a quello mostrato in campo nelle prime nove partite di quest'anno e crede che il potenziale inespresso sia ancora tanto. Per questo l'ex Lille non si arrende ed è certo che si potrà uscire da questo periodo di continua discontinuità.

Discorso a Milanello

Questa mattina la Gazzetta dello Sport riporta come ieri Fonseca abbia parlato alla squadra al gran completo: è stata praticamente la prima volta che il gruppo si riuniva in tutte le sue unità dopo la serataccia di Firenze ma il mister lusitano non ha voluto rivangare nel passato ma solamente concentrarsi sul futuro. In questa sosta per le Nazionali il club non ha mai pensato a un esonero dell'allenatore e per questo Fonseca ha sentito ancora di più la fiducia e la volontà di uscire da questo periodo. Ciò che il tecnico si aspetta è che tutti diano il 100%: ormai la stagione è avviata e i discorsi su la condizione non perfetta a causa di Europei o Copa America non possono più reggere. Come si suol dire in questi casi a partire dall'Udinese partiranno una serie di tante finali che i giocatori rossoneri dovranno affrontare con la giusta cattiveria agonistica: Fonseca crede molto nel valore dei suoi calciatori.

4-2-3-1 con ricambio

Da canto suo, il tecnico non cambierà le sue idee, proprio perchè vuole rimanere sulla strada intrapresa questa estate ed è convinto che a breve potranno vedersi effetti permanenti del passaggio dal Milan di Pioli a quello di Fonseca. Il modulo rimarrà il 4-2-3-1 che poi in campo assumerò sfumature e geometrie diverse in base alle varie situazioni. Un bene per il Diavolo aver recuperato prima del previsto Christian Pulisic, che ha potuto riposare, ma anche Ruben Loftus-Cheek e Samu Chukwueze che dovrebbero essere della partita. Due nomi importanti gli ultimi due perché con sette partite nei prossimi 21 giorni, per l'allenatore portoghese sarà quasi obbligatorio iniziare a dosare le energie e a contare su tutti gli effettivi a disposizione, più di quanto abbia fatto fino a questo momento. L'unico out, oltre a Florenzi e Bennacer, è Davide Calabria che però è vicino al rientro.