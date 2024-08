Gazzetta - Fonseca studia un Milan super offensivo: Pulisic da 10 con Chukwueze a destra

Dalla tournée negli Stati Uniti stanno arrivando tante indicazioni positive a Paulo Fonseca che tra una settimana avrà finalmente il gruppo al completo a disposizione. Il nuovo tecnico milanista sta lavorando tanto sulla fase difensiva che l'anno scorso è stato il grande problema del Milan, ma il portoghese non intende rinunciare ad attaccare. E così sta studiando una squadra molto offensiva e allo stesso equilibrata.

PULISIC TREQUARTISTA - Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, in questa prima parte di stagione, uno dei più in forma è stato sicuramente Samuel Chukwueze. Nella scorsa stagione, il nigeriano ha trovato poco spazio perchè a destra il titolarissimo era Christian Pulisic. Fonseca però non intende rinunciare a questo Chukwueze (due assist contro il Manchester e gol vittoria contro il Real Madrid) e così sta pensando seriamente di spostare l'americano alle spalle della prima punta ed inserire l'ex Villarreal a destra. A completare il reparto ci saranno ovviamente Rafael Leao a sinistra e Alvaro Morata da centravanti.

MILAN SUPER OFFENSIVO - Fonseca ha quindi in mente un Milan super offensivo che avrà anche due terzini di spinta come Theo Hernandez ed Emerson Royal a destra. Con questo schieramento, Ruben Loftus-Cheek verrà arretrato in mezzo al campo al fianco di Tijjani Reijnders. Se dovesse essere confermato lo spostamento di Pulisic nel ruolo di trequartista, a destra servirebbe un'alternativa a Chukwueze, ma Fonseca ha già in mente il nome: Alexis Saelemaekers, che ha ben impressionato il portoghese in queste prime settimane di allenamento.