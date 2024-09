Gazzetta - Fonseca sui propri passi: Theo e Leao titolari con il Venezia

Dalla gara tra Lazio e Milan che ha generato enormi polemiche attorno a Theo Hernandez e Rafael Leao, per la vicenda del mancato cooling-break con la squadra, è passata poco più di una settimana. La verità, però, è che se ne è parlato talmente tanto del "caso" che ha coinvolto la fascia sinistra rossonera che sembra essere passato un mese. Tra quattro giorni però il Milan sarà di nuovo in campo e Fonseca metterà da parte tutto, per un nuovo inizio.

Titolari

A quattro giorni dal rientro in campo del Milan, che sarà impegnato sabato alle 20.45 contro il Venezia a San Siro, questa mattina la Gazzetta dello Sport riporta che sia Theo Hernandez che Rafael Leao ritroveranno la titolarità. Del cooling-break se ne è parlato troppo e sia i giocatori (Theo) che la società (Fonseca prima, Furlani poi) hanno cercato di gettare acqua sul fuoco nei giorni successivi. Ora è come se fosse un nuovo inizio e i due top player rossoneri sono pronti a tornare in campo anche se non potranno limitarsi alla semplice presenza ma dovranno cominciare a essere determinanti. Il terzino francese ha collezionato due panchine e una titolarità nelle prime tre giornate, steccando la trasferta di Parma: anche in Nazionale male, in tilt contro l'Italia e in panchina contro il Belgio. Poco meglio per il portoghese che ha giocato due gare dal primo minuto e una entrando dalla panchina (contro la Lazio) con il Milan: un assist e un gol. Due gare da titolare anche in nazionale in cui ha firmato un assist. Entrambi possono e devono dare di più.

Futuro prossimo e non

Theo Hernandez e Rafael Leao negli ultimi anni, con merito, si sono affermati come il punto di forza del Milan, creando una coppia sulla fascia sinistra che è stata il terrore di tante difese avversarie. Oggi devono riprendere a girare per far sì che le prospettive future rossonere, ma anche le loro, possano tornare a essere rosee. A livello di squadra il Diavolo adesso è atteso dalla gara con il Venezia ma subito dopo dal badck-to-back Liverpool-Inter, due partite che non si possono sbagliare. Individualmente i due calciatori si giocano il loro futuro in rossonero. Leao ha sempre dichiarato amore al Milan; Theo quest'estate aveva lasciato più di un dubbio dal ritiro della nazionale. In aggiunta, per il francese, c'è la questione rinnovo: il contratto attuale scade nel 2026 e ancora non sono stati registrati passi in avanti significativi in questo senso. Parlando del presente, la rotta deve cambiare fin da sabato: Rafa e Theo devono dimostrare di essere i più pagati della rosa.