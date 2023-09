Gazzetta - Giroud ha bisogno di aria: Okafor e Jovic dev'essere il vostro momento

Uno dei temi ricorrenti nelle fasi di pre campionato era quello sul famoso vice Olivier Giroud. Alla soglia dei 37 anni - che il francese compirà il prossimo 30 settembre - il numero 9 rossonero è un punto fisso della formazione di Stefano Pioli. Con tanti minuti sulle gambe è però necessario che vi sia qualcuno all'altezza che possa sostituirlo quando ce ne sarà bisogno. Okafor e Jovic sono stati chiamati anche per questo.

Titolare eterno

In questo inizio di stagione, come riporta correttamente la Gazzetta dello Sport questa mattina, Giroud ha sempre giocato da titolare con il Milan. Quattro partite in campionato, una in Champions League: il centravanti non è mai cambiato. Se si aggiunge poi la gara cominciata, ma terminata anzitempo per infortunio con la Francia, il minutaggio del 9 è già stato molto elevato per la carta di identità del giocatore. Poi, il fatto che Olivier abbia sempre mantenuto un alto livello di prestazione è un altro conto. Però già con l'Inter e soprattutto contro il Newcastle, l'attaccante è apparso in debito di ossigeno. Ed è qui che dovranno entrare le alternative prese sul mercato dalla dirigenza. La questione è solo una: saranno all'altezza? Solo mandandole in campo si potrà avere una risposta.

Noah e Luka

Il mercato estivo ha portato in dote due giocatori che possono fare il centravanti. Uno è Noah Okafor che è, per natura, un esterno sinistro e sarebbe più adatto come vice Leao ma sa adattarsi anche al ruolo di punta. Dopo qualche settimana dall'arrivo dello svizzero, che ha già buona esperienza europea tra Salisburgo e nazionale, però si è capito che Pioli non poteva affidarsi solo a lui come unica alternativa a Giroud. Sfumato l'obiettivo principale, Mehdi Taremi, i rossoneri sono dovuti correre ai ripari e hanno messo sotto contratto Luka Jovic, dalla Fiorentina. Una vera e propria scommessa: il serbo, dopo l'exploit al Francoforte, è rimasto sempre una promessa non mantenuta. Starà a lui dimostrare di sapersi meritare la maglia del Milan. Intanto sia Okafor che Jovic potrebbero avere lam prima chanche di dimostrare il proprio valore già sabato contro il Verona quando Pioli sembra intenzionato a far riposare sia Leao che Giroud.