Gazzetta - Giroud verso Los Angeles. Caccia all'erede: pole Gyokeres, i favoriti e i low cost

vedi letture

Per il Milan si prospetta un'estate densa di significato. Se l'anno scorso c'era stato l'addio a Tonali, arrivato come un fulmine a ciel sereno, tra pochi mesi i tifosi potrebbero dover salutare un altro favorito come Olivier Giroud. Questa volta però, se sarà addio, il colpo sarà decisamente più soft con l'attaccante francese che da tempo medita di volare in America per concludere la sua carriera con ritmi meno agitati. La decisione è sempre più vicina e l'accordo con il Los Angeles FC pare essere stato quantomeno formalizzato verbalmente. La ricerca di un attaccante, in via Aldo Rossi, diverrà ancora più importante.

Un posto al sole

Come scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina, Olivier Giroud sarebbe pronto per concludere la sua carriera in America. L'eventualità che il centravanti francese potesse lasciare a fine stagione erano concrete e il giocatore stesso aveva annunciato che in questa fase della carriera, alle soglie dei 38 anni, a fine stagione avrebbe scelto "da calciatore e da padre di famiglia". Si è materializzata la possibilità del Los Angeles FC, dove gioca da qualche mese l'amico di sempre Hugo Lloris. Sole, ritmi più tranquilli e ottima qualità di vita per moglie e figli: un ottimo modo per terminare una carriera sempre al massimo e da vincente assoluto. Non si tratta di una questione economica, altrimenti il Milan avrebbe facilmente ribattuto. Secondo le indiscrezioni ci sarebbe un accordo di massima tra il francese e i californiani per un contratto di 18 mesi. Mancano la decisione definitiva e la firma di Olivier, ma tutte le strade paiono portare alla risoluzione dell'accordo.

Erede

Con Giroud destinato agli Stati Uniti, si fa ancora più pressante l'esigenza di un nuovo centravanti rossonero. Un vero e proprio numero 9. Il Milan sarebbe intervenuto anche se il francese avesse rinnovato, ora che sembra indirizzato verso Los Angeles la questione si fa ancora più seria. La dirigenza rossonera ha da tempo una lista di profili graditi e su cui cercherà di muoversi in estate, pur considerando il lato economico. Per la rosea la pole position al momento è di Viktor Gyokeres, l'attaccante svedese che al primo anno di Sporting sta segnando a ripetizione. Ha una clausola da 100 milioni ma si ritiene che ci sia la possibilità di trattare al ribasso con i portoghesi. Il vero pallino sarebbe Joshua Zirkzee del Bologna ma l'olandese: se il Bayern non si metterà di mezzo con la clausola da 40 milioni, il Bologna partirà da una richiesta di almeno 60 milioni. Quindi ci sono Benjamin Sesko, su cui però il Lipsia ha recentemente investito e costa minimo 50 milioni, e poi il messicano Santiago Gimenez del Feyenoord che costa 60 milioni. Le soluzioni low cost si chiamano Jonathan David (Lille) e Serhou Guirassy (Stoccarda) ma al momento si tratterebbe di soluzioni di secondo piano.