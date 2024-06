Gazzetta - Gli altri colpi: Fofana scontato, Emerson o la sua alternativa. L'ultima idea per il centrale

Come si sa da tempo, e come anche ci si augura tra i tifosi, dopo che sarà ufficializzato Paulo Fonseca, con ogni probabilità prossimo allenatore del Milan, il primo obiettivo di mercato che la dirigenza rossonera cercherà di portarsi a casa è il nuovo centravanti. Al momento i rossoneri hanno a disposizione solo Okafor e teoricamente Jovic la cui permanenza ancora non è stata ufficializzata. Oltre alla nuova punta, però, il club ha intenzione di coprire altre zone del campo con acquisti mirati: centrocampo difensivo, centrale di difesa e terzino.

Fofana

Come scrive la Gazzetta dello Sport, il nome più quotato per essere il nuovo mediano rossonero è quello di Youssouf Fofana, centrocampista 25enne del Monaco e della nazionale francese con cui tra pochi giorni prenderà parte all'Europeo. Al Milan manca dai tempi di Kessie, e in parte anche dall'addio di Tonali, un calciatore che in mezzo al campo possa fare da schermo tra la zona mediana e la difesa: in quest'ultima stagione è stata una lacuna che ha pesato moltissimo e che oggi i rossoneri vogliono colmare a tutti i costi. Fofana sembra il profilo ideale per moltissimi motivi: per prima cosa ha una buona esperienza, in secondo luogo è stato uno dei protagonisti assoluti del secondo posto della squadra del principato in campionato. Soprattutto però è un'operazione che potrebbe funzionare dal punto di vista economico. Il giocatore, che entra nell'ultimo anno di contratto, ha già annunciato che lascerà il club quest'estate, in accordo con la società stessa. Per questo motivo il Monaco non potrà tirare troppo la corda e le pretendenti, Milan incluso, avranno la possibilità di strappare uno sconto. La speranza è riuscire a chiudere sui 20 milioni di euro.

La difesa

Il Milan poi vuole sistemare la difesa, il reparto che in assoluto ha sofferto di più in questa stagione sia a livello di rendimento in campo che di salute fisica. Con l'addio di Simon Kjaer, inoltre, si apre un buco importante nella rosa che andrà riempito al più presto con un giocatore che possa essere complementare a Fikayo Tomori. Già da gennaio si fanno tanti nomi in questo senso da Buongiorno, che al momento sembra fuori portata, a Brassier del Brest su cui ci sono molte altre squadre italiane. L'idea nuova riportata questa mattina dalla rosea è però quella di Igor, centrale brasiliano classe 1998 che ha giocato in Serie A nella Spal e poi nella Fiorentina. Proprio la viola l'estate scorsa lo aveva ceduto al Brighton di De Zerbi per una cifra pari a 17 milioni più tre di bonus. Oggi gli inglesi vorrebbero venderlo più o meno alle stesse condizioni, per evitare di perderci. Sulla fascia destra piace Emerson Royal, vecchio pupillo della dirigenza milanista, che ha trovato poco spazio al Tottenham quest'anno: gli Spurs chiedono comunque 30 milioni. Se non si riuscissero ad abbassare le pretese il Milan sarebbe già pronto con l'alternativa, più giovane e meno costosa. Si tratta di Tiago Santos, terzino destro del Lille portoghese valutato tra i 10 e i 12 milioni. Il suo plus è anche l'affinità con Fonseca che lo ha lanciato quest'anno in Ligue 1.