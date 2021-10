Gazzetta - Gli osservatori del Milan a River Plate-San Lorenzo per Julian Alvarez. E lui segna una tripletta

La tripletta di Julian Alvarez, attaccante classe 2000 del River Plate, nel match contro il San Lorenzo non ha fatto impazzire solo i tifosi del Monumental, ma anche gli osservatori del Milan che erano presenti in tribuna per visionare da vicino il giovane gioiellino argentino che ha già segnato 10 reti in 16 partite di campionato. Enzo Francescoli, manager dei Millionarios, ha inserito nel contratto una clausola rescissoria da 25 milioni, una cifra che però non ha spaventato i tanti club europei, tra cui il Milan, interessati a lui.

DA ALA A CENTRAVANTI - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Alvarez ha fatto per anni l'ala destra, mentre nell'ultimo periodo nel River Plate sta giocando da centravanti e si sta dimostrando uno straordinario goleador. Julian ha ascendenze italiane certe, dunque potrebbe in futuro prendere la cittadinanza italiana così da non essere eventualmente tesserato come extracomunitario.

IL MILAN LO SEGUE - Gli osservatori milanisti sono rimasti estasiati dal giovane attaccante argentino, il quale sarà sicuramente orgoglioso che un club importante come il Milan si sia interessato a lui. Il club di via Aldo Rossi continuerà a tenerlo d'occhio, anche perchè Alvarez rispecchia in pieno l'identikit dei giocatori che tanto piacciono ad Elliott: un giovane talento non ancora esploso, ma dal potenziale enorme.